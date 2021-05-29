У «Чертаново» нет официальных предложений о трансфере Пиняева

Директор академии «Чертаново» Илья Савченко отреагировал на трансферные слухи, связанные с воспитанником клуба Сергеем Пиняевым.

По его словам, официальных предложений о покупке 16-летнего футболиста не поступало.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Барселоны», «Рубина» и «Химок».