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    У «Чертаново» нет официальных предложений о трансфере Пиняева

    Директор академии «Чертаново» Илья Савченко отреагировал на трансферные слухи, связанные с воспитанником клуба Сергеем Пиняевым.

    По его словам, официальных предложений о покупке 16-летнего футболиста не поступало.

    Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Барселоны», «Рубина» и «Химок».

    • В сезоне-2020/21 Пиняев дебютировал за основную команду «Чертаново».
    • В его активе 31 матч, 2 забитых гола и 5 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 800 тысяч евро.
    • Весной 2018-го и зимой 2019-го года россиянин был на стажировке в «Манчестер Юнайтед».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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