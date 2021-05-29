У «Чертаново» нет официальных предложений о трансфере Пиняева

Директор академии «Чертаново» Илья Савченко отреагировал на трансферные слухи, связанные с воспитанником клуба Сергеем Пиняевым.
По его словам, официальных предложений о покупке 16-летнего футболиста не поступало.
Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Барселоны», «Рубина» и «Химок».
- В сезоне-2020/21 Пиняев дебютировал за основную команду «Чертаново».
- В его активе 31 матч, 2 забитых гола и 5 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 800 тысяч евро.
- Весной 2018-го и зимой 2019-го года россиянин был на стажировке в «Манчестер Юнайтед».
Источник: «Чемпионат»