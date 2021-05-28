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    Витория: «Очевидно, что в «Спартаке» не все идеально»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил мотивацию переезда в Россию. С командой он еще не виделся.

    «У меня очень большая мотивация. В нашей карьере мы живем ради результата и радости людей. Послужной список «Спартака», его величие показались мне очень соблазнительными.

    Очевидно, что не все идеально, постоянно все хорошо быть не может, но в этом наша задача», – сказал португалец.

    • Контракт Витории с московским клубом рассчитан на 2 года.
    • Португалец и его помощники будут зарабатывать в «Спартаке» около 3,5 миллиона евро в год.
    • «Спартак» финишировал на 2-м месте в РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.

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    Источник: O Jogo

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    28.05.2021 23:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +161

      Shamil79 9 минут назад

      засучил рукава...-можно сказать

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