Витория: «Очевидно, что в «Спартаке» не все идеально»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил мотивацию переезда в Россию. С командой он еще не виделся.

«У меня очень большая мотивация. В нашей карьере мы живем ради результата и радости людей. Послужной список «Спартака», его величие показались мне очень соблазнительными.

Очевидно, что не все идеально, постоянно все хорошо быть не может, но в этом наша задача», – сказал португалец.