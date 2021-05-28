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Витория: «Очевидно, что в «Спартаке» не все идеально»

28 мая 2021, 23:21
11

Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил мотивацию переезда в Россию. С командой он еще не виделся.

«У меня очень большая мотивация. В нашей карьере мы живем ради результата и радости людей. Послужной список «Спартака», его величие показались мне очень соблазнительными.

Очевидно, что не все идеально, постоянно все хорошо быть не может, но в этом наша задача», – сказал португалец.

  • Контракт Витории с московским клубом рассчитан на 2 года.
  • Португалец и его помощники будут зарабатывать в «Спартаке» около 3,5 миллиона евро в год.
  • «Спартак» финишировал на 2-м месте в РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.

Источник: O Jogo
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Витория Руй
Комментарии (11)
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Shamil79
1622236310
засучил рукава...-можно сказать
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inzek
1622240637
"не все идеально" это уже лет **надцать звучит как аргумент против чемпионства
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oyabun
1622261446
Виторию позвали говорить очевидные банальности? А как же Фетисов? Без работы же останется.. ))
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ivany4
1622262392
Капитан-очевидность. Посмотрим, что стоит за правильными словами.
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vladimir-7
1622266227
Нормальный тренер не пойдет работать в клуб, где всему тренерскому штабу из 5 человек, включаю и главного тренера Руя, платят 3,5 млн. евро в год.
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Ялта-Питер
1622267966
Всё станет понятно , при первом официальном матче !
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SLADE2020
1622271251
А постоянно плохо, может быть?
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paracetamol
1622272564
Не все идеально? Мягко сказано. Через полгода, когда выгонять станут, по-другому заговорит!
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вальтер79
1622280473
посмотрим какой руй в деле ))))))))
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zigbert
1622311537
Идеального конечно ничего нет но если игра Спартака хотя бы чуть улучшится - это будет заслугой тренера.
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