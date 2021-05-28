Витория: «Очевидно, что в «Спартаке» не все идеально»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил мотивацию переезда в Россию. С командой он еще не виделся.
«У меня очень большая мотивация. В нашей карьере мы живем ради результата и радости людей. Послужной список «Спартака», его величие показались мне очень соблазнительными.
Очевидно, что не все идеально, постоянно все хорошо быть не может, но в этом наша задача», – сказал португалец.
- Контракт Витории с московским клубом рассчитан на 2 года.
- Португалец и его помощники будут зарабатывать в «Спартаке» около 3,5 миллиона евро в год.
- «Спартак» финишировал на 2-м месте в РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.
Источник: O Jogo