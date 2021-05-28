Хохлов – новый главный тренер «Ротора». Алдонин – ассистент

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов возглавил «Ротор», сообщается на официальном сайте клуба.

– Я уже говорил, что мне интересны амбициозные проекты. «Ротор» как раз такой клуб и этим меня заинтересовал. Это не просто команда, которая участвует в ФНЛ, здесь ставятся самые высокие задачи и сейчас первостепенная цель – вернуться в Премьер-лигу и закрепиться там. Долго не раздумывал.

– Как можете оценить выступление команды в прошлом сезоне РПЛ? Чего на ваш взгляд не хватило?

– В начале сезона случилась «ковидная» ситуация, команда показывала довольно неплохой футбол, но где-то было элементарное невезение, где-то неадекватные судейские решения. Думаю, именно этих очков не хватило на финише чемпионата.

– Уже определились со специалистами, которые будут вам помогать?

– Да, в тренерский штаб войдут Евгений Алдонин и тренер вратарей Евгений Плотников. Есть понимание с позицией тренера по физической подготовке, но окончательное решение будет принято в ближайшее время.