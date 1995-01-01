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    Хохлов – новый главный тренер «Ротора». Алдонин – ассистент

    Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов возглавил «Ротор», сообщается на официальном сайте клуба.

    – Я уже говорил, что мне интересны амбициозные проекты. «Ротор» как раз такой клуб и этим меня заинтересовал. Это не просто команда, которая участвует в ФНЛ, здесь ставятся самые высокие задачи и сейчас первостепенная цель – вернуться в Премьер-лигу и закрепиться там. Долго не раздумывал.

    – Как можете оценить выступление команды в прошлом сезоне РПЛ? Чего на ваш взгляд не хватило?

    – В начале сезона случилась «ковидная» ситуация, команда показывала довольно неплохой футбол, но где-то было элементарное невезение, где-то неадекватные судейские решения. Думаю, именно этих очков не хватило на финише чемпионата.

    – Уже определились со специалистами, которые будут вам помогать?

    – Да, в тренерский штаб войдут Евгений Алдонин и тренер вратарей Евгений Плотников. Есть понимание с позицией тренера по физической подготовке, но окончательное решение будет принято в ближайшее время.

    • Хохлов не тренировал с 2019 года, когда ушел из «Динамо».
    • Алдонин 25 мая ушел из тренерского штаба «Торпедо».
    • «Ротор» по итогам сезона вылетел в ФНЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Ротора»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +226

      111Hunter111 29 минут назад

      За что это Ротору? В чем он провинился?

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