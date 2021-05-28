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  • Осинькин: «Крыльям» нужно было оттолкнуться от дна, очиститься за прошлое»

Осинькин: «Крыльям» нужно было оттолкнуться от дна, очиститься за прошлое»

28 мая 2021, 10:29

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как команда справлялась с давлением болельщиков после вылета в ФНЛ.

«Мой настрой был однозначным: обратной дороги нет. Я даже не позволял себе думать по-другому. А футболистам, клубу пришлось очень сложно. Команда только что вылетела из РПЛ, фон – самый негативный. Мы потеряли зрителей, каждый крик с трибун было слышно. В этот момент сумасшедшее давление шло со всех сторон: на стадионе, в соцсетях, при встречах на улице.

На эту серию пришлась кубковая встреча с Омском. Так вот, даже при счeте 5:0 болельщики продолжали жeстко проходиться по клубу, по футболистам и по мне. Минут за 10-15 до конца, когда игра была сделана, я уже не выдержал и ушeл с кромки поля под козырeк, чтобы не слышать ругани.

Эта победа оказалась рекордной для «Крыльев» – самой крупной за время выступлений в Кубке. Но даже тогда нас ещe не простили. Психологически команду долго поддавливали.

Наверное, мы должны были через это тоже пройти – оттолкнуться от дна в плане отношения. Всему клубу нужно было очиститься за прошлое: такой команде, как «Крылья Советов», недопустимо трижды за шесть лет вылетать.

После единственного домашнего проигрыша, «Оренбургу», болельщики около стадиона кричали не очень приятные вещи. Хотя в тот раз мы ну никак не виноваты были: играли с большим преимуществом и пострадали из-за двух судейских ошибок. Вместо 1:0 получили 0:1.

Не скажу, что все, но многие на нас были обижены. Болельщиков долго этот вылет не отпускал», – сказал Осинькин.

  • «Крылья Советов» вышли в РПЛ, заняв первое место в ФНЛ.
  • Самарский клуб набрал 101 очко в ФНЛ. Это рекорд турнира.
  • «Крылья» в 42 турах ФНЛ «Крылья» забили 100 голов, пропустили 26.

Осинькин – о Сергееве: «Хочется, чтобы он попал в сборную из «Крыльев»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Крылья Советов Осинькин Игорь
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