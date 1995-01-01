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    Осинькин – о Сергееве: «Хочется, чтобы он попал в сборную из «Крыльев»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал игру нападающего команды Ивана Сергеева.

    «Сергеев – хороший футболист. Иван должен был привыкнуть к команде, а команда – к нему. У нас был не лучший отрезок в начале первенства, мы теряли очки, все друг к другу притирались. На протяжении всего сезона Сергеев качественно реализовывал свои моменты, но тогда не получалось – видимо, пришло потом.

    Не могу сказать, что он из серийных снайперов, которые могут долго забивать, а потом долго не забивать. В целом на протяжении сезона, кубковых матчей он стабильно был игроком, который может забивать – и забивал.

    Он играл в командах разного уровня: ПФЛ, ФНЛ, пора и титул в РПЛ присоединить. Сергеев умеет встречаться с мячом в штрафной, это его сильная сторона. Он может забить любой ногой, хорошо играет головой, у него высокая скорость, высочайшая работоспособность, что важно не только для голов, но и для игры. Количество сыгранных минут показывает его способность выдерживать сумасшедшую нагрузку.

    Что касается сборной, я понимаю подход Станислава Саламовича, он за более стабильные отношения и даже типаж футболистов, выбранных им на эту позицию (Дзюба, Соболев, Заболотный) – он немного другой. К тому же Кубок и ФНЛ – это одно, а показателем будет РПЛ. Надо проявить себя в другой лиге.

    Не удивлюсь, если время Сергеева в сборной ещe придeт. Хочется, чтобы он попал туда из «Крыльев Советов», – сказал Осинькин.

    • 40 голов Сергеева за сезон – это новый рекорд результативности ФНЛ.
    • Сергеев был признан лучшим игроком сезона в ФНЛ, Осинькин – лучшим тренером.
    • «Крылья» вышли в РПЛ с первого места.

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    Источник: «Чемпионат»

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