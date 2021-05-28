«Ахмат» – о драке в Грозном: «Садулаев не совладал с нервами. Мы осуждаем проявления неуважения на поле»

Пресс-атташе «Ахмата» Казбек Хаджиев высказался по поводу инцидента в матче молодежного первенства России с «Локомотивом» (1:5).

Футболист грозненского клуба Лечи Садулаев оказал физическое воздействие на судью, после чего на поле завязалась массовая драка между игроками обеих команд.

«Наш футболист Лечи Садулаев не совладал с нервами после того, как получил вторую желтую карточку, толкнул судью, соответственно будет решение КДК, посмотрим, каким будет наказание.

Генеральный директор клуба тоже сказал, что мы осуждаем любые проявления неуважения на футбольном поле.

Молодым футболистам надо свой талант и энергию направлять на футбол и зрелищность для болельщиков, а не на действия, которые не красят футбол», – сказал Хаджиев.

Два игрока «Локо» получили повреждения.

В «Ахмате» в произошедшем не увидели ничего криминального.

Опубликовано видео драки в матче молодежных команд «Ахмата» и «Локомотива»