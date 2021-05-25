Президент ФНЛ Алаев: «Было бы справедливо дать «Торпедо» и «Балтике» сыграть в стыках»

Президент ФНЛ Александр Алаев высказался об отмене стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ в минувшем сезоне.

«Вчера состоялось заседание коллег из РПЛ, на котором обсуждали вопрос со стыковыми матчами. По нашей просьбе его отложили.

Сейчас ведем активную работу по анализу возможных форматов всех вариантов и рассчитываем, что у нас будет полноценное видение по этому вопросу к первому июля. Мое личное мнение – нужно все оставить без изменений на ближайший сезон.

Регламент мы не корректировали. Это заблуждение. В нем четко обозначено, что только третья и четвертая команда могут участвовать в стыковых матчах. Мы обсуждали вопрос допуска к стыковым играм и считаем несправедливым подход, который ограничивается только третьей и четвертой командой.

На мой взгляд, более справедливым решением было бы дать возможность «Торпедо» и «Балтике» сыграть в стыковых матчах. У этих команд есть лицензия и спортивный принцип должен быть приоритетным. Конечно, дискуссионный вопрос, до какого места можно опускаться», – сказал Алаев.

Напрямую из РПЛ вылетели «Ротор» и «Тамбов». В Премьер-лигу поднялись «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».

«Оренбург» и «Алания» не прошли лицензирование для РПЛ.

«Балтика» и «Торпедо», занявшие 5-е и 6-е места в ФНЛ, не были допущены до стыковых матчей, несмотря на наличие лицензий РПЛ.

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