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    Президент ФНЛ Алаев: «Было бы справедливо дать «Торпедо» и «Балтике» сыграть в стыках»

    Президент ФНЛ Александр Алаев высказался об отмене стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ в минувшем сезоне.

    «Вчера состоялось заседание коллег из РПЛ, на котором обсуждали вопрос со стыковыми матчами. По нашей просьбе его отложили.

    Сейчас ведем активную работу по анализу возможных форматов всех вариантов и рассчитываем, что у нас будет полноценное видение по этому вопросу к первому июля. Мое личное мнение – нужно все оставить без изменений на ближайший сезон.

    Регламент мы не корректировали. Это заблуждение. В нем четко обозначено, что только третья и четвертая команда могут участвовать в стыковых матчах. Мы обсуждали вопрос допуска к стыковым играм и считаем несправедливым подход, который ограничивается только третьей и четвертой командой.

    На мой взгляд, более справедливым решением было бы дать возможность «Торпедо» и «Балтике» сыграть в стыковых матчах. У этих команд есть лицензия и спортивный принцип должен быть приоритетным. Конечно, дискуссионный вопрос, до какого места можно опускаться», – сказал Алаев.

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    Источник: Sport24

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