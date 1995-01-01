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    Президент ФНЛ подтвердил работу над объединением с ПФЛ

    Генеральный секретарь РФС, президент ФНЛ Александр Алаев сообщил, что в ближайшее время может произойти объединение Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги.

    «В преддверии сезона РФС запросил от клубов информацию и предложения в регламент и другие документы, которые регулируют. Ряд клубов вышел с инициативой, что нужно объединить ПФЛ и ФНЛ. Я оглашал такое предложение перед выборами.

    Объединение поможет лучше проводить соревнования и раскрывать потенциал команд. Принято решение об обращении к совету ПФЛ для объединения наших организаций. Также было принято решение внести нормы в устав ФНЛ, которые позволят внести в список участников клубы ПФЛ. Наш устав может принять любой сценарий.

    Также мы собрали президиум, в который прошли выборы. В состав выбраны Асхабадзе, Еремякин, Кучукаев, Маслов и Шиленков. Рассчитываем, что завтра ПФЛ рассмотрит этот вопрос на повестке дня. Надеемся на положительное решение. Мы общались с клубами, и сами клубы ПФЛ обращались по этому поводу. Мы решили, что процедура проведения через ФНЛ была бы более верной.

    В нашей конфигурации на базе ФНЛ за счeт изменений норм регламента и нового руководящего органа клубы ПФЛ смогут войти в состав участников ФНЛ. Это юридическое лицо будет проводить соревнования первого и второго уровня, бывшие ФНЛ и ПФЛ.

    Никаких изменений в спортивной составляющей не будет. ФНЛ разыграет в 20 команд и два круга. Что касается команд ПФЛ, мы ждeм завершения сезона. Завтра будет апелляционный комитет РФС, после этого мы сможем сформировать состав участников и поделить их на группы», – сказал Алаев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5556

      Cleaner 1 час назад

      ДОБИТЬ Российский футбол ОКОНЧАТЕЛЬНО решили...(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6968

      САДЫЧОК > Cleaner 1 час назад

      Плюс ! Но не буду портить цифру 5555

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4199

      Fusballer 3 часа назад

      А лет через пять обратно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12304

      Skull_Boy 3 часа назад

      Вопрос только зачем или быть дауном теперь это значит быть в тренде

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      Рейтинг: +12690

      KLIM777 3 часа назад

      Совсем ряхнулись!

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