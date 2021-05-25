Президент ФНЛ подтвердил работу над объединением с ПФЛ

Генеральный секретарь РФС, президент ФНЛ Александр Алаев сообщил, что в ближайшее время может произойти объединение Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги.

«В преддверии сезона РФС запросил от клубов информацию и предложения в регламент и другие документы, которые регулируют. Ряд клубов вышел с инициативой, что нужно объединить ПФЛ и ФНЛ. Я оглашал такое предложение перед выборами.

Объединение поможет лучше проводить соревнования и раскрывать потенциал команд. Принято решение об обращении к совету ПФЛ для объединения наших организаций. Также было принято решение внести нормы в устав ФНЛ, которые позволят внести в список участников клубы ПФЛ. Наш устав может принять любой сценарий.

Также мы собрали президиум, в который прошли выборы. В состав выбраны Асхабадзе, Еремякин, Кучукаев, Маслов и Шиленков. Рассчитываем, что завтра ПФЛ рассмотрит этот вопрос на повестке дня. Надеемся на положительное решение. Мы общались с клубами, и сами клубы ПФЛ обращались по этому поводу. Мы решили, что процедура проведения через ФНЛ была бы более верной.

В нашей конфигурации на базе ФНЛ за счeт изменений норм регламента и нового руководящего органа клубы ПФЛ смогут войти в состав участников ФНЛ. Это юридическое лицо будет проводить соревнования первого и второго уровня, бывшие ФНЛ и ПФЛ.

Никаких изменений в спортивной составляющей не будет. ФНЛ разыграет в 20 команд и два круга. Что касается команд ПФЛ, мы ждeм завершения сезона. Завтра будет апелляционный комитет РФС, после этого мы сможем сформировать состав участников и поделить их на группы», – сказал Алаев.