Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Гендиректор «Крыльев» Калакуцкий объявил об уходе из клуба

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий сообщил об уходе из самарского клуба.

    «В статусе гендиректора я пребываю последний день. Не совсем хотелось бы глубоко погружаться в эту тему. У клуба есть основной акционер в лице правительства Самарской области, есть видение, которое, как казалось мне, менялось, и подходы должны были измениться. И моe участие – тоже.

    На деле оказалось, что мы возвращаемся к некой схеме и пути, которым мы шли долгие годы. Разногласия в основном по спортивным вопросам.

    Но всe было цивилизованно, я сам написал заявление и благополучно покидаю «Крылья Советов». В клубе я не останусь. Куда дальше – понимания нет, хорошо, что сезон закончился и это не случилось ранее. Была задача удачно закончить сезон, мы еe выполнили.

    Желаю клубу удачно выступать уже на другом уровне и не наступать на грабли, переосмыслить ошибки прошлого – когда три раза за шесть лет такое происходит, то это, наверное, не случайно. Кто меня сменит – могу только догадываться», – сказал Калакуцкий.

    • «Крылья Советов» вышли в РПЛ с первого места в ФНЛ.
    • Ранее «СЭ» сообщал, что «Крылья» могут возглавить Гинер и Бабаев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:15
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +133

      пега 1 час назад

      Крылья ждет грандиозная распродажа и закупка игроков, цель которой прихапать побольше финансов руководством, а команду ждет вылет в ФНЛ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1544

      spam2009 > пега 1 час назад

      впрочем ничего нового

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1544

      spam2009 2 часа назад

      ФНЛ ждет

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85783
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru