Гендиректор «Крыльев» Калакуцкий объявил об уходе из клуба

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий сообщил об уходе из самарского клуба.

«В статусе гендиректора я пребываю последний день. Не совсем хотелось бы глубоко погружаться в эту тему. У клуба есть основной акционер в лице правительства Самарской области, есть видение, которое, как казалось мне, менялось, и подходы должны были измениться. И моe участие – тоже.

На деле оказалось, что мы возвращаемся к некой схеме и пути, которым мы шли долгие годы. Разногласия в основном по спортивным вопросам.

Но всe было цивилизованно, я сам написал заявление и благополучно покидаю «Крылья Советов». В клубе я не останусь. Куда дальше – понимания нет, хорошо, что сезон закончился и это не случилось ранее. Была задача удачно закончить сезон, мы еe выполнили.

Желаю клубу удачно выступать уже на другом уровне и не наступать на грабли, переосмыслить ошибки прошлого – когда три раза за шесть лет такое происходит, то это, наверное, не случайно. Кто меня сменит – могу только догадываться», – сказал Калакуцкий.