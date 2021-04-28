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    «СЭ»: Гинер и Бабаев летом могут возглавить «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» рассматривают вопрос приглашения на руководящие должности президента ЦСКА Евгения Гинера и генерального директора москвичей Романа Бабаева. Инициатором выступает председатель совета директоров самарцев Сергей Аракелов.

    Возможный уход Гинера и Бабаева из ЦСКА связан с тем, что они стали терять влияние в клубе с переходом контрольного пакета акций банку ВЭБ. Ключевым звеном в принятии решений стал Максим Орешкин, а не Гинер или Бабаев.

    • «Крылья Советов» находятся в очке от выхода в РПЛ из ФНЛ.
    • Аракелов и Гинер приятельствуют.
    • Гинер возглавляет ЦСКА с 2001 года, Бабаев работает генеральным директором клуба с 2007 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.04.2021 22:33
    Комментарии7
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      Рейтинг: +7852

      NewLife 16 минут назад

      Не позавидуешь коням, Орешкин их угробит.

      0
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      Рейтинг: +1721

      LOKOfanatik19 41 минуту назад

      Правильнее будет наверно в одном очке, а не просто очке... хотя там и там очко "РПЛ"

      0
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      Рейтинг: +13336

      JTherry 1 час назад

      скандальная новость в "семейных отношениях"... за приглашением Гинера и Бабаева стоит председатель совета директоров «Крыльев», глава банка "Солидарность" Сергей Аракелов, который уже давно в хороших отношениях с Гинером...

      0
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      Рейтинг: +7004

      житель СПб 1 час назад

      ВАУУУ! В очко до вылета? Ничего себе новости... Даже в футболе стабильности нет...

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      Рейтинг: +8493

      KOLBIS 1 час назад

      Ну да и Миллер готов уйти из Газпрома и возглавить Чертаново)))...

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      Рейтинг: +2436

      CSKA57 1 час назад

      Очень интересный поворот!

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      Рейтинг: +3622

      rash1959 2 часа назад

      жизнь ничему не учит этого еврея. свой клуб проsрал, берётся за другой.

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