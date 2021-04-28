«СЭ»: Гинер и Бабаев летом могут возглавить «Крылья Советов»

«Крылья Советов» рассматривают вопрос приглашения на руководящие должности президента ЦСКА Евгения Гинера и генерального директора москвичей Романа Бабаева. Инициатором выступает председатель совета директоров самарцев Сергей Аракелов.

Возможный уход Гинера и Бабаева из ЦСКА связан с тем, что они стали терять влияние в клубе с переходом контрольного пакета акций банку ВЭБ. Ключевым звеном в принятии решений стал Максим Орешкин, а не Гинер или Бабаев.