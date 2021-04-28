«СЭ»: Гинер и Бабаев летом могут возглавить «Крылья Советов»

«Крылья Советов» рассматривают вопрос приглашения на руководящие должности президента ЦСКА Евгения Гинера и генерального директора москвичей Романа Бабаева. Инициатором выступает председатель совета директоров самарцев Сергей Аракелов.
Возможный уход Гинера и Бабаева из ЦСКА связан с тем, что они стали терять влияние в клубе с переходом контрольного пакета акций банку ВЭБ. Ключевым звеном в принятии решений стал Максим Орешкин, а не Гинер или Бабаев.
- «Крылья Советов» находятся в очке от выхода в РПЛ из ФНЛ.
- Аракелов и Гинер приятельствуют.
- Гинер возглавляет ЦСКА с 2001 года, Бабаев работает генеральным директором клуба с 2007 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»