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  • «СЭ»: Гинер и Бабаев летом могут возглавить «Крылья Советов»

«СЭ»: Гинер и Бабаев летом могут возглавить «Крылья Советов»

28 апреля 2021, 22:33
32

«Крылья Советов» рассматривают вопрос приглашения на руководящие должности президента ЦСКА Евгения Гинера и генерального директора москвичей Романа Бабаева. Инициатором выступает председатель совета директоров самарцев Сергей Аракелов.

Возможный уход Гинера и Бабаева из ЦСКА связан с тем, что они стали терять влияние в клубе с переходом контрольного пакета акций банку ВЭБ. Ключевым звеном в принятии решений стал Максим Орешкин, а не Гинер или Бабаев.

  • «Крылья Советов» находятся в очке от выхода в РПЛ из ФНЛ.
  • Аракелов и Гинер приятельствуют.
  • Гинер возглавляет ЦСКА с 2001 года, Бабаев работает генеральным директором клуба с 2007 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ ЦСКА Крылья Советов Бабаев Роман Гинер Евгений
Комментарии (32)
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rash1959
1619638636
жизнь ничему не учит этого еврея. свой клуб проsрал, берётся за другой.
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CSKA57
1619639013
Очень интересный поворот!
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JTherry
1619640883
скандальная новость в "семейных отношениях"... за приглашением Гинера и Бабаева стоит председатель совета директоров «Крыльев», глава банка "Солидарность" Сергей Аракелов, который уже давно в хороших отношениях с Гинером...
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NewLife
1619644989
Не позавидуешь коням, Орешкин их угробит.
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Hektor 84
1619649570
Жалко Гинера. С колен поднял Цска, выкупил у чеченов, чемпионства, кубки, в том числе и кубок УЕФА. И так закончить, что тебя как собачонку вышвыривают! Этот Орешкин угробит коней.
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_Kesh_Suntar_
1619675241
"R.I.P. CSKA MOSCOW 2001 - 2021".
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Добрый Бобер
1619683800
Хоспади, "Бомбардир"... *рукалицо «Крылья Советов» находятся в очке..."
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ALEX ML
1619684820
«Крылья Советов» находятся в очке. Так выше написано. Бред какой то
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valiknavashinsky
1619693999
Когда в футбол влезают и качают права"безмозглые кремлевские деятели"-это уже не футбол!!!
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zigbert
1619789511
Чушь конечно.
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