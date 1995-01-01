Капелло: «Фергюсон и Венгер не тренировали, а просто пару раз в неделю смотрели тренировки. Все остальное было в руках их помощников»

так главный тренер, как ген. директор компании. Он не должен заниматься повседневной работой для достижения результата, но он должен принимать ответственные решения, поставить цель и вести команду за ней, чем, в принципе, САФ и Венгер и занимались... Результаты говорят сами за себя.
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал о специфике работы в Англии. Он усомнился в роли сэра Алекса Фергюсона и Арсена Венгера в титулах «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» соответственно.
«Давайте отложим в сторону все истории про работу Алекса Фергюсона в Англии. Правда в том, что Фергюсон не тренировал команду, а просто ходил смотреть тренировки пару раз в неделю и оставлял все остальное в руках своих помощников.
Потом он приедет, поговорит, примет решение, и они последуют за ним. Однако Фергюсон был полностью изолирован от повседневной работы.
То же самое касается Арсена Венгера в «Арсенале». В Италии тренируют команду совсем по-другому», – рассказал Капелло.
- Капелло с 2008 по 2012 год тренировал сборную Англии.
- Фергюсон дважды выигрывал Лигу чемпионов.
- «Арсенал» при Венгере брал АПЛ.