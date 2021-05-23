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  • Капелло: «Фергюсон и Венгер не тренировали, а просто пару раз в неделю смотрели тренировки. Все остальное было в руках их помощников»

Капелло: «Фергюсон и Венгер не тренировали, а просто пару раз в неделю смотрели тренировки. Все остальное было в руках их помощников»

23 мая 2021, 16:10
6

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал о специфике работы в Англии. Он усомнился в роли сэра Алекса Фергюсона и Арсена Венгера в титулах «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» соответственно.

«Давайте отложим в сторону все истории про работу Алекса Фергюсона в Англии. Правда в том, что Фергюсон не тренировал команду, а просто ходил смотреть тренировки пару раз в неделю и оставлял все остальное в руках своих помощников.

Потом он приедет, поговорит, примет решение, и они последуют за ним. Однако Фергюсон был полностью изолирован от повседневной работы.

То же самое касается Арсена Венгера в «Арсенале». В Италии тренируют команду совсем по-другому», – рассказал Капелло.

  • Капелло с 2008 по 2012 год тренировал сборную Англии.
  • Фергюсон дважды выигрывал Лигу чемпионов.
  • «Арсенал» при Венгере брал АПЛ.

Источник: Football Italia
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Юнайтед Арсенал Венгер Арсен Фергюсон Алекс Капелло Фабио
Комментарии (6)
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jengais
1621775969
Именно поэтому САФ самый титулованный тренер. А Арсен самый успешный в Арсенале.
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Sedoi_Goblin
1621778348
А вы, дон Фабио, за Валерием Васильевичем подглядывали,между прочим! Когда сборная СССР или "Динамо" Киев в Италию наведывались.И сами об этом в интервью признавались. А подглядывать не хорошо)))
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КонтриК
1621779411
так главный тренер, как ген. директор компании. Он не должен заниматься повседневной работой для достижения результата, но он должен принимать ответственные решения, поставить цель и вести команду за ней, чем, в принципе, САФ и Венгер и занимались... Результаты говорят сами за себя.
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DOCTOR PENALTY
1621783199
Этот бред от зависти.
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Oldtrafford83
1621790091
Фабио Маразмелло!!!
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portero
1621828818
Помощников надо уметь выбирать, чтоб за тебя работу выполняли...
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