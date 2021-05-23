Капелло: «Фергюсон и Венгер не тренировали, а просто пару раз в неделю смотрели тренировки. Все остальное было в руках их помощников»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал о специфике работы в Англии. Он усомнился в роли сэра Алекса Фергюсона и Арсена Венгера в титулах «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» соответственно.

«Давайте отложим в сторону все истории про работу Алекса Фергюсона в Англии. Правда в том, что Фергюсон не тренировал команду, а просто ходил смотреть тренировки пару раз в неделю и оставлял все остальное в руках своих помощников.

Потом он приедет, поговорит, примет решение, и они последуют за ним. Однако Фергюсон был полностью изолирован от повседневной работы.

То же самое касается Арсена Венгера в «Арсенале». В Италии тренируют команду совсем по-другому», – рассказал Капелло.