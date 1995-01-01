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    Капелло: «Фергюсон и Венгер не тренировали, а просто пару раз в неделю смотрели тренировки. Все остальное было в руках их помощников»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал о специфике работы в Англии. Он усомнился в роли сэра Алекса Фергюсона и Арсена Венгера в титулах «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» соответственно.

    «Давайте отложим в сторону все истории про работу Алекса Фергюсона в Англии. Правда в том, что Фергюсон не тренировал команду, а просто ходил смотреть тренировки пару раз в неделю и оставлял все остальное в руках своих помощников.

    Потом он приедет, поговорит, примет решение, и они последуют за ним. Однако Фергюсон был полностью изолирован от повседневной работы.

    То же самое касается Арсена Венгера в «Арсенале». В Италии тренируют команду совсем по-другому», – рассказал Капелло.

    • Капелло с 2008 по 2012 год тренировал сборную Англии.
    • Фергюсон дважды выигрывал Лигу чемпионов.
    • «Арсенал» при Венгере брал АПЛ.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 16:10
    Комментарии3
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      Рейтинг: +211

      КонтриК 12 минут назад

      так главный тренер, как ген. директор компании. Он не должен заниматься повседневной работой для достижения результата, но он должен принимать ответственные решения, поставить цель и вести команду за ней, чем, в принципе, САФ и Венгер и занимались... Результаты говорят сами за себя.

      0
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      Рейтинг: +1115

      Sedoi_Goblin 30 минут назад

      А вы, дон Фабио, за Валерием Васильевичем подглядывали,между прочим! Когда сборная СССР или "Динамо" Киев в Италию наведывались.И сами об этом в интервью признавались. А подглядывать не хорошо)))

      1
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      Рейтинг: +364

      jengais 1 час назад

      Именно поэтому САФ самый титулованный тренер.
      А Арсен самый успешный в Арсенале.

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