«Рубин», «Наполи», «Аталанта» – претенденты на форварда сборной Черногории Хакшабановича

Левый крайний форвард шведского «Норрчепинга» Сеад Хакшабанович находится в поле зрения «Рубина». Россияне уже в переговорах со шведами и готовы выплатить требуемую сумму за трансфер.
В то же время интерес к футболисту проявляют «Наполи» и «Аталанта», которая выступит в следующем сезоне Лиги чемпионов.
- Рыночная цена 22-летнего игрока – 4 миллиона евро.
- Ранее сообщалось об интересе к Хакшабановичу с юга России.
- В текущем сезоне чемпионата Швеции Хакшабанович провел 7 матчей, сделал 4 голевых паса.
Источник: Expressen
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