«Рубин», «Наполи», «Аталанта» – претенденты на форварда сборной Черногории Хакшабановича

Левый крайний форвард шведского «Норрчепинга» Сеад Хакшабанович находится в поле зрения «Рубина». Россияне уже в переговорах со шведами и готовы выплатить требуемую сумму за трансфер.

В то же время интерес к футболисту проявляют «Наполи» и «Аталанта», которая выступит в следующем сезоне Лиги чемпионов.