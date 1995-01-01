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    «Рубин», «Наполи», «Аталанта» – претенденты на форварда сборной Черногории Хакшабановича

    Левый крайний форвард шведского «Норрчепинга» Сеад Хакшабанович находится в поле зрения «Рубина». Россияне уже в переговорах со шведами и готовы выплатить требуемую сумму за трансфер.

    В то же время интерес к футболисту проявляют «Наполи» и «Аталанта», которая выступит в следующем сезоне Лиги чемпионов.

    • Рыночная цена 22-летнего игрока – 4 миллиона евро.
    • Ранее сообщалось об интересе к Хакшабановичу с юга России.
    • В текущем сезоне чемпионата Швеции Хакшабанович провел 7 матчей, сделал 4 голевых паса.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Expressen

    Одна из двух национальных шведских ежедневных газет. Основана в 1944 году. Аудитория в твиттере - более 202 тысяч подписчиков.

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