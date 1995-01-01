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    «Чистый воздух, хорошее питание». Сборная России прибыла на сбор в Нойштифт

    Сборная России прибыла в Австрию, где будет готовиться к Евро-2020. О том, почему выбран именно Нойштифт, рассказал главный тренер россиян Станислав Черчесов.

    «Место то же самое [что и при подготовке к ЧМ-2018], постараемся выполнить то, что запланировали. Тут хороший, чистый воздух, хорошее питание, идеальные поля. Немного далеко от родных и близких. Это способствует к подготовке», – сказал Черчесов.

    • Нойштифт находится в 26 километрах от Инсбрука.
    • 1 июня россияне проведут товарищеский матч против Польши.
    • Евро-2020 стартует 11 июня.

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    Источник: телеграм-канал Максима Фридмана

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    Сегодня, 21:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4114

      Fusballer 20 минут назад

      Почему не в Москве или Подмосковье? Здесь тоже чистый воздух, да и питание хорошее в пятерочках продается.

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