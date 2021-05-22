«Чистый воздух, хорошее питание». Сборная России прибыла на сбор в Нойштифт

Сборная России прибыла в Австрию, где будет готовиться к Евро-2020. О том, почему выбран именно Нойштифт, рассказал главный тренер россиян Станислав Черчесов.
«Место то же самое [что и при подготовке к ЧМ-2018], постараемся выполнить то, что запланировали. Тут хороший, чистый воздух, хорошее питание, идеальные поля. Немного далеко от родных и близких. Это способствует к подготовке», – сказал Черчесов.
- Нойштифт находится в 26 километрах от Инсбрука.
- 1 июня россияне проведут товарищеский матч против Польши.
- Евро-2020 стартует 11 июня.
Источник: телеграм-канал Максима Фридмана