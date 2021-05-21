Официально: Дуглас Коста вернется в «Гремио»

Нападающий Дуглас Коста по окончании евросезона отправится в «Гремио». Это будет бесплатная аренда.

Сейчас Коста на правах аренды выступает за «Баварию», а принадлежит «Ювентусу». Именно туринцы сообщили о трансфере футболиста в «Гремио».