Рыжиков: «Условия в «Красаве» на порядок выше, чем у многих клубов ПФЛ»

Главный тренер футбольного клуба «Красава» Сергей Рыжиков рассказал об условиях, в который тренируется команда экс-футболиста Евгения Савина.

«Создавать клуб – невероятно сложно, постоянно возникают какие-то проблемки. Зимой никто не верил, что из постов Жени Савина что-то получится воплотить в жизнь. Сейчас у нас сборы. Условия, которые уже сейчас есть у клуба, думаю, на порядок выше, чем у многих клубов ПФЛ.

Не было сомнений, что Евгений Савин и клуб справятся с возникшими из-за отъезда из Одинцово трудностями. Мы были на контакте и понимали, что сможем найти новое место. Даже мыслей не было, что проект может закрыться.

Новая база в Бронницах нам очень нравится, теперь активно готовимся к нашему первому сезону», – сказал Рыжиков в интервью Metaratings.