Рыжиков: «Условия в «Красаве» на порядок выше, чем у многих клубов ПФЛ»

Главный тренер футбольного клуба «Красава» Сергей Рыжиков рассказал об условиях, в который тренируется команда экс-футболиста Евгения Савина.
«Создавать клуб – невероятно сложно, постоянно возникают какие-то проблемки. Зимой никто не верил, что из постов Жени Савина что-то получится воплотить в жизнь. Сейчас у нас сборы. Условия, которые уже сейчас есть у клуба, думаю, на порядок выше, чем у многих клубов ПФЛ.
Не было сомнений, что Евгений Савин и клуб справятся с возникшими из-за отъезда из Одинцово трудностями. Мы были на контакте и понимали, что сможем найти новое место. Даже мыслей не было, что проект может закрыться.
Новая база в Бронницах нам очень нравится, теперь активно готовимся к нашему первому сезону», – сказал Рыжиков в интервью Metaratings.
- «Красава» прошел лицензирование для участия в следующем сезоне ПФЛ.
- Тренером-консультантом клуба «Красава» стал Юрий Семин.
- Для Рыжикова это первый тренерский опыт.