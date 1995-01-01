Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    Рыжиков: «Условия в «Красаве» на порядок выше, чем у многих клубов ПФЛ»

    Главный тренер футбольного клуба «Красава» Сергей Рыжиков рассказал об условиях, в который тренируется команда экс-футболиста Евгения Савина.

    «Создавать клуб – невероятно сложно, постоянно возникают какие-то проблемки. Зимой никто не верил, что из постов Жени Савина что-то получится воплотить в жизнь. Сейчас у нас сборы. Условия, которые уже сейчас есть у клуба, думаю, на порядок выше, чем у многих клубов ПФЛ.

    Не было сомнений, что Евгений Савин и клуб справятся с возникшими из-за отъезда из Одинцово трудностями. Мы были на контакте и понимали, что сможем найти новое место. Даже мыслей не было, что проект может закрыться.

    Новая база в Бронницах нам очень нравится, теперь активно готовимся к нашему первому сезону», – сказал Рыжиков в интервью Metaratings.

    • «Красава» прошел лицензирование для участия в следующем сезоне ПФЛ.
    • Тренером-консультантом клуба «Красава» стал Юрий Семин.
    • Для Рыжикова это первый тренерский опыт.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:29
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85704
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru