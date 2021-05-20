Кейн: «Хочу играть в Лиге чемпионов, но не знаю, отпустит ли меня президент»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба по окончании сезона.
«Я хочу сыграть в Лиге чемпионов. Хочу играть в самых больших матчах.
Я никогда не говорил, что останусь в «Тоттенхэме» до конца карьеры. Но я также никогда не говорил, что уйду из «Тоттенхэма».
Не знаю, захочет ли президент клуба отпустить меня. Может, он думает, что сможет продать меня за 100 миллионов фунтов? Но я точно не буду стоить столько через 2-3 года», – сказал Кейн.
- Сообщалось, что Кейн может перейти в «Барселону» или «Ман Сити».
- Кейн – воспитанник «Тоттенхэма».
- В карьере 27-летнего англичанина нет ни одного трофея.
Источник: твиттер Фабрицио Романо