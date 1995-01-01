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    Кейн: «Хочу играть в Лиге чемпионов, но не знаю, отпустит ли меня президент»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба по окончании сезона.

    «Я хочу сыграть в Лиге чемпионов. Хочу играть в самых больших матчах.

    Я никогда не говорил, что останусь в «Тоттенхэме» до конца карьеры. Но я также никогда не говорил, что уйду из «Тоттенхэма».

    Не знаю, захочет ли президент клуба отпустить меня. Может, он думает, что сможет продать меня за 100 миллионов фунтов? Но я точно не буду стоить столько через 2-3 года», – сказал Кейн.

    • Сообщалось, что Кейн может перейти в «Барселону» или «Ман Сити».
    • Кейн – воспитанник «Тоттенхэма».
    • В карьере 27-летнего англичанина нет ни одного трофея.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2659

      FENIX-SL 1 час назад

      Владимир Владимирович, отпустите его пожалуйста в Зенит или Спартак!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4077

      Fusballer > FENIX-SL 50 минут назад

      В Зените есть нападающий в разы круче.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -89

      6pbIH > Fusballer 44 минуты назад

      ))

      0
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