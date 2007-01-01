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    Общее собрание РПЛ состоится 24 мая

    Пресс-служба РПЛ анонсировала общее собрание лиги. Оно запланировано на 24 мая.

    В повестку заседания включены следующие пункты:

    • 1. Утверждение итогов сезона-2020/21;
    • 2. Исключение из РПЛ вылетевших команд («Ротор», «Тамбов»);
    • 3. Рассмотрение заявлений «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода» о вступлении в лигу;
    • 4. Рассмотрение регламента РПЛ на сезон-2021/22, в том числе санитарного, коммерческого и технического;
    • 5. Внесение изменений в Положение о турнире за Суперкубок России;
    • 6. Изучение заявок на проведение Суперкубка России-2021;
    • 7. Выдвижение делегата от РПЛ на Конференцию РФС;
    • 8. Рассмотрение вопроса о распределении доходов, полученных от реализации коммерческих и вещательных прав, в сезоне-2021/22;
    • 9. Разное.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +17693

      vladimir-7 1 час назад

      А где обсуждение влияния судейства на игры и на распределение мест команд в чемпионате РПЛ. Вопросы коррупции совсем не затронуты.
      Не рассмотрена финансовая деятельность РПЛ. Должно быть общее
      отчетное собрание РПЛ, а не рассмотрение этих детских вопросов для
      рассмотрения ( для галочки ).

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12840

      Garrincha58 3 часа назад

      самое главное "разное"

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