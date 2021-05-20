Общее собрание РПЛ состоится 24 мая

Пресс-служба РПЛ анонсировала общее собрание лиги. Оно запланировано на 24 мая.
В повестку заседания включены следующие пункты:
- 1. Утверждение итогов сезона-2020/21;
- 2. Исключение из РПЛ вылетевших команд («Ротор», «Тамбов»);
- 3. Рассмотрение заявлений «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода» о вступлении в лигу;
- 4. Рассмотрение регламента РПЛ на сезон-2021/22, в том числе санитарного, коммерческого и технического;
- 5. Внесение изменений в Положение о турнире за Суперкубок России;
- 6. Изучение заявок на проведение Суперкубка России-2021;
- 7. Выдвижение делегата от РПЛ на Конференцию РФС;
- 8. Рассмотрение вопроса о распределении доходов, полученных от реализации коммерческих и вещательных прав, в сезоне-2021/22;
- 9. Разное.
Источник: Официальный сайт РПЛ