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    Мюллер и Хуммельс впервые с 2018 года получили вызов в сборную Германии

    Тренерский штаб сборной Германии огласил заявку национальной команды на Евро-2020.

    В сборную спустя 2,5 года вернулись нападающий «Баварии» Томас Мюллер и защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс.

    Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Бернд Лено («Арсенал»), Кевин Трапп («ПСЖ»);

    Защитники: Марсель Хальстенберг, Лукас Клостерманн (оба – «Лейпциг»), Маттиас Гинтер («Боруссия» М), Робин Госсенс («Аталанта»), Кристиан Гюнтер («Фрайбург»), Робин Кох («Лидс»), Антонио Рюдигер («Челси»), Никлас Зюле («Бавария») Матс Хуммельс («Боруссия» Д);

    Полузащитники: Леон Горецка, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала (все – «Бавария»), Флориан Нойхаус, Йонас Хофманн (оба – «Боруссия» М), Эмре Джан («Боруссия» Д), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Тони Кроос («Реал»), Кай Хаверц («Челси»);

    Нападающие: Лерой Сане, Серж Гнабри, Томас Мюллер (все – «Бавария»), Кевин Фолланд («Монако»), Тимо Вернер («Челси»).

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    Источник: сайт Немецкого футбольного союза

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