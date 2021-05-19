Мюллер и Хуммельс впервые с 2018 года получили вызов в сборную Германии

Тренерский штаб сборной Германии огласил заявку национальной команды на Евро-2020.
В сборную спустя 2,5 года вернулись нападающий «Баварии» Томас Мюллер и защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс.
Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Бернд Лено («Арсенал»), Кевин Трапп («ПСЖ»);
Защитники: Марсель Хальстенберг, Лукас Клостерманн (оба – «Лейпциг»), Маттиас Гинтер («Боруссия» М), Робин Госсенс («Аталанта»), Кристиан Гюнтер («Фрайбург»), Робин Кох («Лидс»), Антонио Рюдигер («Челси»), Никлас Зюле («Бавария») Матс Хуммельс («Боруссия» Д);
Полузащитники: Леон Горецка, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала (все – «Бавария»), Флориан Нойхаус, Йонас Хофманн (оба – «Боруссия» М), Эмре Джан («Боруссия» Д), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Тони Кроос («Реал»), Кай Хаверц («Челси»);
Нападающие: Лерой Сане, Серж Гнабри, Томас Мюллер (все – «Бавария»), Кевин Фолланд («Монако»), Тимо Вернер («Челси»).
- Евро пройдет с 11 июня по 11 июля.
- Сборная Германии сыграет в одной группе с Францией, Португалией и Венгрией.
- Лев покинет национальную команду после турнира.