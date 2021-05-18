«Спартак» подтвердил договоренность с «Фейеноордом» по аренде Тиля

В «Спартаке» подтвердили информацию о переходе полузащитника Гуса Тиля в «Фейеноорд» на правах аренды.
«Договоренность по аренде Тиля есть, но документы не подписаны», – сообщил пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин.
Сообщалось, что клуб из Роттердама будет полностью платить зарплату хавбеку, которая после трансфера сократится.
- Ожидается, что перед уходом голландец продлит со «Спартаком» контракт, истекающий в 2023 году.
- В сентябре Тиля арендовал с правом выкупа «Фрайбург». С тех пор в его активе 7 матчей без результативных действий.
- «Спартак» купил игрока в 2019 году за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд клуба.
Источник: Sport24