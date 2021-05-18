«Спартак» подтвердил договоренность с «Фейеноордом» по аренде Тиля

В «Спартаке» подтвердили информацию о переходе полузащитника Гуса Тиля в «Фейеноорд» на правах аренды.

«Договоренность по аренде Тиля есть, но документы не подписаны», – сообщил пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин.

Сообщалось, что клуб из Роттердама будет полностью платить зарплату хавбеку, которая после трансфера сократится.