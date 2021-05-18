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    «Спартак» подтвердил договоренность с «Фейеноордом» по аренде Тиля

    В «Спартаке» подтвердили информацию о переходе полузащитника Гуса Тиля в «Фейеноорд» на правах аренды.

    «Договоренность по аренде Тиля есть, но документы не подписаны», – сообщил пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин.

    Сообщалось, что клуб из Роттердама будет полностью платить зарплату хавбеку, которая после трансфера сократится.

    • Ожидается, что перед уходом голландец продлит со «Спартаком» контракт, истекающий в 2023 году.
    • В сентябре Тиля арендовал с правом выкупа «Фрайбург». С тех пор в его активе 7 матчей без результативных действий.
    • «Спартак» купил игрока в 2019 году за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд клуба.

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    Источник: Sport24

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