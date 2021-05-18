Eurostavka: «Спартак» отдаст Тиля в аренду «Фейеноорду»

«Фейеноорд» договорился о переходе полузащитника «Спартака» Гуса Тиля.
По информации Eurostavka, 23-летний футболист присоединится к новой команде на правах аренды.
Клуб из Роттердама будет полностью платить зарплату хавбеку, которая после трансфера сократится.
Перед уходом голландец продлит со «Спартаком» контракт, истекающий в 2023 году.
- В сентябре Тиля арендовал с правом выкупа «Фрайбург».
- С тех пор в его активе 7 матчей без результативных действий.
- «Спартак» купил игрока в 2019 году за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд клуба.
Источник: Eurostavka
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