Eurostavka: «Спартак» отдаст Тиля в аренду «Фейеноорду»

«Фейеноорд» договорился о переходе полузащитника «Спартака» Гуса Тиля.

По информации Eurostavka, 23-летний футболист присоединится к новой команде на правах аренды.

Клуб из Роттердама будет полностью платить зарплату хавбеку, которая после трансфера сократится.

Перед уходом голландец продлит со «Спартаком» контракт, истекающий в 2023 году.