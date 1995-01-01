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    Беленов: «Ключевой момент сезона – отставка Рахимова. Он не уважал в «Уфе» вообще никого»

    Вратарь «Уфы» Александр Беленов считает, что башкирская команда провалилась в этом сезоне из-за бывшего главного тренера Рашида Рахимова.

    «Я думаю, ключевой момент этого сезона – отставка Рахимова, потому что при нем у нас не было команды, у нас были проблемы, он не уважал футболистов, он не уважал здесь вообще никого, кроме двух тренеров, которых сам привез. Это правда.

    Наверное, я первый человек, который это говорю, но это так и есть. У нас некоторые ребята просились в дубль, кто-то хотел уйти из клуба, то есть команда разваливалась, а «Уфа» славится тем, что это семья, мы все друг друга поддерживаем. Я думаю, что это стало ключевым моментом.

    Когда за 15 туров мы набираем два очка, мне лично самому было стыдно выходить на улицу даже за хлебом. Поэтому решение пригласить Стукалова стало ключевым.

    Надо отдать ему должное, он пришел, мы начали играть по-другому, из каждого футболиста он старался вытянуть какие-то лучшие качества, поэтому и такой результат. Никто, наверное, не мог подумать, что мы можем обыграть «Спартак», взять очки с «Зенитом», играть с ЦСКА на равных», – сказал Беленов.

    • «Уфа» избежала вылета из РПЛ благодаря победе над тульским «Арсеналом» (2:1) в 30-м туре.
    • Рахимов был уволен 3 апреля, он руководил командой с октября 2020 года.

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    Источник: «Горобзор»

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    Сегодня, 12:30
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4598

      maygli 16 минут назад

      Стукалов это вообще находка. Посмотрим следующий сезон.

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      Рейтинг: +3141

      Semenycch 26 минут назад

      Кавказца можно увести с Кавказа, а вот Кавказ увести из кавказца нельзя. В их языках такого понятия как совесть просто не существует.

      0
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      Рейтинг: +20320

      bset 30 минут назад

      Удел Рашида - быть экспертом на второсортных каналах

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      Рейтинг: +6890

      САДЫЧОК 1 час назад

      Вот , оказывается как было ?!
      Наверное это чудо , будет угрожать Беленову ! Но болельщиков не обманешь -заступятся !

      0
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      Рейтинг: +416

      Aleksey! 1 час назад

      Рахимов - дно. Где бы его не назначили - результата нет, несколько месяцев и выгоняют. Отмывание бабла. Да и как специалист - ну никакой он.

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      Рейтинг: +17591

      vladimir-7 > Aleksey! 1 час назад

      Согласен, кроме отмывания денег– это неизвестно, но при
      анализах ситуаций рассуждает складно.

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      Рейтинг: +5675

      vladik12 > Aleksey! 1 час назад

      "Амкар" в 2007 был неплох.

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      Рейтинг: +3964

      Fusballer > vladik12 46 минут назад

      А без Рахимова вообще лучшего результата в истории добился!

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