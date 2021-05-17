«Это было славное время»: Пиняев попрощался с «Чертаново»

Полузащитник «Чертаново» Сергей Пиняев покинет московский клуб.

16-летний футболист попрощался с командой, написав в инстаграме: «Спасибо каждому. До единого. Несмотря ни на что, это было славное время».

Пиняев – воспитанник «Чертаново».

Он дебютировал за основную команду в сезоне-2020/21.

В активе хавбека 31 матч, 2 забитых гола и 5 ассистов.

По информации «СЭ», россиянина может подписать «Барселона» и отдать его в аренду «Химкам».