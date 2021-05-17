«Это было славное время»: Пиняев попрощался с «Чертаново»

Полузащитник «Чертаново» Сергей Пиняев покинет московский клуб.
16-летний футболист попрощался с командой, написав в инстаграме: «Спасибо каждому. До единого. Несмотря ни на что, это было славное время».
- Пиняев – воспитанник «Чертаново».
- Он дебютировал за основную команду в сезоне-2020/21.
- В активе хавбека 31 матч, 2 забитых гола и 5 ассистов.
- По информации «СЭ», россиянина может подписать «Барселона» и отдать его в аренду «Химкам».
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Источник: Инстаграм Сергея Пиняева