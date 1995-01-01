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    «Матч ТВ»: «Локомотив» отстранил Мухина за контракт с другим клубом

    Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин пропустил матч 30-го тура РПЛ против «Урала» (1:0) не из-за травмы. Его отстранило руководство.

    «По нашей информации, у Мухина повреждения нет. Он был отстранен от состава «Локомотива» за контрактные истории с другим клубом», – сказал в эфире «Матч ТВ» комментатор и телеведущий Георгий Черданцев.

    • Мухин договорился с ЦСКА.
    • Мухин только в ноябре 2020 года дебютировал за основную команду «Локо».
    • ЦСКА по итогам сезона не попал в еврокубки.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии7
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      Рейтинг: +22233

      Боцман59rus 1 час назад

      Новость вроде про Мухина, но послать на хер, почему то хочется Чердака

      3
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      Рейтинг: +2498

      Бухбух 1 час назад

      Мухин только в настоящий футбол играть начал, а уже строит из себя звезду.

      1
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      Рейтинг: +3132

      Semenycch 1 час назад

      Вообще то, если у Мухина действующий контракт, какие могут быть контакты?

      0
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      Рейтинг: +12804

      Garrincha58 1 час назад

      игрок имеет право искать продолжение карьеры за пол года до истечения срока контракта, а как известно у Мухина контракт ещё год поэтому его и наказали скорее всего виноват его агент, но думаю всё уладят полюбовно

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      Рейтинг: +5302

      Cleaner > Garrincha58 24 минуты назад

      Уже неполюбовно все идет.

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      Рейтинг: +30

      Lucky_Strike 1 час назад

      Ну просто молодцы, где сами с ним ничего не делают и не идут на контакт по продлению контракта, а как его агент качал работать и более менее договорился о переходе, то крайним оказался игрок, гениально

      0
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      Рейтинг: +18

      Skull_Bоy 1 час назад

      Муха летит туда, где лучше пахнет. (Зоология 6-7 класс (Быковский, Козлова, Мончадский...) Учебник СССР 1973 год.

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