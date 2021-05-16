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  • «Матч ТВ»: «Локомотив» отстранил Мухина за контракт с другим клубом

«Матч ТВ»: «Локомотив» отстранил Мухина за контракт с другим клубом

16 мая 2021, 18:54
14

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин пропустил матч 30-го тура РПЛ против «Урала» (1:0) не из-за травмы. Его отстранило руководство.

«По нашей информации, у Мухина повреждения нет. Он был отстранен от состава «Локомотива» за контрактные истории с другим клубом», – сказал в эфире «Матч ТВ» комментатор и телеведущий Георгий Черданцев.

  • Мухин договорился с ЦСКА.
  • Мухин только в ноябре 2020 года дебютировал за основную команду «Локо».
  • ЦСКА по итогам сезона не попал в еврокубки.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Мухин Максим
Комментарии (14)
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Lucky_Strike
1621181329
Ну просто молодцы, где сами с ним ничего не делают и не идут на контакт по продлению контракта, а как его агент качал работать и более менее договорился о переходе, то крайним оказался игрок, гениально
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Garrincha58
1621181655
игрок имеет право искать продолжение карьеры за пол года до истечения срока контракта, а как известно у Мухина контракт ещё год поэтому его и наказали скорее всего виноват его агент, но думаю всё уладят полюбовно
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Бухбух
1621182000
Мухин только в настоящий футбол играть начал, а уже строит из себя звезду.
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Боцман59rus
1621182819
Новость вроде про Мухина, но послать на хер, почему то хочется Чердака
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Вальдемар IV
1621187790
за миску супа пусть играет
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DOCTOR PENALTY
1621190636
Муха улетела в Ватутинки.
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vladimir-7
1621227425
Главный сплетник на Матч ТВ — Г.Черданцев.
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Oldtrafford83
1621228914
Была подобная история с Сычёвым, ни чем хорошим это не закончилось.
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zigbert
1621258274
Быстро он наигрался в Локомотиве.
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