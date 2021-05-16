«Матч ТВ»: «Локомотив» отстранил Мухина за контракт с другим клубом

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин пропустил матч 30-го тура РПЛ против «Урала» (1:0) не из-за травмы. Его отстранило руководство.

«По нашей информации, у Мухина повреждения нет. Он был отстранен от состава «Локомотива» за контрактные истории с другим клубом», – сказал в эфире «Матч ТВ» комментатор и телеведущий Георгий Черданцев.