РПЛ. «Зенит» забил пять голов «Тамбову», «Краснодар» в гостях обыграл «Ростов»

«Зенит», досрочно завоевавший чемпионство, в последнем туре разгромил «Тамбов». Покер оформил Артем Дзюба, ставший лучшим бомбардиром чемпионата.

«Краснодар» переиграл «Ростов», а во втором тайме был удален главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур

Тамбов – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:5 (1:1)

Голы: 0:1 – Дзюба, 11; 1:1 – Климов, 45+1; 1:2 – Дзюба, 55; 1:3 – Дзюба, 72; 1:4 – Дзюба, 74; 1:5 – Васиев, 90+4 (в свои ворота).

Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Ольссон, 45+4; 1:1 – Газинский, 50 (в свои ворота); 1:2 – Вандерсон, 60; 1:3 – Кайо, 90+7.

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