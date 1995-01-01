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    РПЛ. «Зенит» забил пять голов «Тамбову», «Краснодар» в гостях обыграл «Ростов»

    «Зенит», досрочно завоевавший чемпионство, в последнем туре разгромил «Тамбов». Покер оформил Артем Дзюба, ставший лучшим бомбардиром чемпионата.

    «Краснодар» переиграл «Ростов», а во втором тайме был удален главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

    Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур

    Тамбов – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:5 (1:1)

    Голы: 0:1 – Дзюба, 11; 1:1 – Климов, 45+1; 1:2 – Дзюба, 55; 1:3 – Дзюба, 72; 1:4 – Дзюба, 74; 1:5 – Васиев, 90+4 (в свои ворота).

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ольссон, 45+4; 1:1 – Газинский, 50 (в свои ворота); 1:2 – Вандерсон, 60; 1:3 – Кайо, 90+7.

    Результаты РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:04
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10959

      paracetamol 1 час назад

      Зюбу с покером, но 1 гол у него отобрали!

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      Рейтинг: +7224

      житель СПб 1 час назад

      А Краснодар - насколько можно судить по кусковым отрывкам - сыграл хорошо, в своем стиле. Удачи команде в следующем Чемпе!

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