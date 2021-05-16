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  • РПЛ. «Зенит» забил пять голов «Тамбову», «Краснодар» в гостях обыграл «Ростов»

РПЛ. «Зенит» забил пять голов «Тамбову», «Краснодар» в гостях обыграл «Ростов»

16 мая 2021, 16:04
7

«Зенит», досрочно завоевавший чемпионство, в последнем туре разгромил «Тамбов». Покер оформил Артем Дзюба, ставший лучшим бомбардиром чемпионата.

«Краснодар» переиграл «Ростов», а во втором тайме был удален главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур

Тамбов – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:5 (1:1)

Голы: 0:1 – Дзюба, 11; 1:1 – Климов, 45+1; 1:2 – Дзюба, 55; 1:3 – Дзюба, 72; 1:4 – Дзюба, 74; 1:5 – Васиев, 90+4 (в свои ворота).

Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Ольссон, 45+4; 1:1 – Газинский, 50 (в свои ворота); 1:2 – Вандерсон, 60; 1:3 – Кайо, 90+7.

Результаты РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тамбов Зенит Ростов Краснодар
Комментарии (7)
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житель СПб
1621170512
А Краснодар - насколько можно судить по кусковым отрывкам - сыграл хорошо, в своем стиле. Удачи команде в следующем Чемпе!
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paracetamol
1621171874
Зюбу с покером, но 1 гол у него отобрали!
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sochi-2013
1621180075
Надеюсь, что Краснодар, под руководством Гончаренко, не превратится в очередную унылую серость, бьющуюся за очки и забывая про игру, которая радовала болельщиков не только своей команды!
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Cubinec1989
1621182604
Краснодар слишком поздно вспомнил что он КРАСНОДАР
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radist_21
1621188101
Как бы то не было но у Краснодара украли чистый гол.Сейчас пересмотрел повторы с разных ракурсов.Мало того,что в момент передачи Ионов находился на одной линии с защитниками,так еще и по дороге в мяч играет защитник Ростова,что по регламенту уже не является положением "вне игры"!А когда не показали ни единого повтора,можно полностью делать выводы.
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