На дом игрока ПСВ Захави напали грабители. Они связали его семью и заткнули рты кляпами

Футболист нидерландского ПСВ Эран Захави стал жертвой нападения грабителей. Они были вооружены и применили силу против жены и детей израильского игрока.

Грабители связали семью Захави, а также заткнули рты кляпами. Расследование преступления уже идет.

Один из нападавших был в одежде курьерской службы, именно у него было оружие. Преступники забрали деньги и ценные вещи.