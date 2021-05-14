На дом игрока ПСВ Захави напали грабители. Они связали его семью и заткнули рты кляпами

Футболист нидерландского ПСВ Эран Захави стал жертвой нападения грабителей. Они были вооружены и применили силу против жены и детей израильского игрока.
Грабители связали семью Захави, а также заткнули рты кляпами. Расследование преступления уже идет.
Один из нападавших был в одежде курьерской службы, именно у него было оружие. Преступники забрали деньги и ценные вещи.
- После ограбления супруга Захави Шей сообщила, что физических травм она и дети не получили. Преступники их связали, но не били.
- Семью Захави по телефону поддержал мэр Амстердама, где и проживает сейчас футболист.
- В прошлом году Захави интересовался «Локомотив».
Источник: The Sun