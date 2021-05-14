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    На дом игрока ПСВ Захави напали грабители. Они связали его семью и заткнули рты кляпами

    Футболист нидерландского ПСВ Эран Захави стал жертвой нападения грабителей. Они были вооружены и применили силу против жены и детей израильского игрока.

    Грабители связали семью Захави, а также заткнули рты кляпами. Расследование преступления уже идет.

    Один из нападавших был в одежде курьерской службы, именно у него было оружие. Преступники забрали деньги и ценные вещи.

    • После ограбления супруга Захави Шей сообщила, что физических травм она и дети не получили. Преступники их связали, но не били.
    • Семью Захави по телефону поддержал мэр Амстердама, где и проживает сейчас футболист.
    • В прошлом году Захави интересовался «Локомотив».

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    Источник: The Sun

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    14.05.2021 23:37
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