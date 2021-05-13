Семак – о будущем Жиркова в «Зените»: «Решение будет очень скоро»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о скором уходе из команды защитника Юрия Жиркова.

– Недавно появилась информация, что после завершения сезона Жирков покинет «Зенит». Как вы прокомментируете это, и нет ли у вас ощущения, что Жирков уже потерял мотивацию и футбол ему не интересен?

– У меня нет такого ощущения. Жирков – легендарный игрок и прекрасный футболист.

По поводу его будущего, надо садиться после последнего матча, чтобы понять его желание и позицию клуба. И уже вместе приходить к какому-то решению. Оно будет очень скоро.