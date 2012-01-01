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    Семак – о будущем Жиркова в «Зените»: «Решение будет очень скоро»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о скором уходе из команды защитника Юрия Жиркова.

    – Недавно появилась информация, что после завершения сезона Жирков покинет «Зенит». Как вы прокомментируете это, и нет ли у вас ощущения, что Жирков уже потерял мотивацию и футбол ему не интересен?

    У меня нет такого ощущения. Жирков – легендарный игрок и прекрасный футболист.

    По поводу его будущего, надо садиться после последнего матча, чтобы понять его желание и позицию клуба. И уже вместе приходить к какому-то решению. Оно будет очень скоро.

    • Контракт Жиркова с «Зенитом» истечет 30 июня.
    • В текущем сезоне игрок отдал 2 голевые передачи в 19 матчах.
    • В августе ему исполнится 38 лет.

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    Источник: GQ

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