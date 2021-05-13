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  • Семак – о будущем Жиркова в «Зените»: «Решение будет очень скоро»

Семак – о будущем Жиркова в «Зените»: «Решение будет очень скоро»

13 мая 2021, 21:40
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о скором уходе из команды защитника Юрия Жиркова.

– Недавно появилась информация, что после завершения сезона Жирков покинет «Зенит». Как вы прокомментируете это, и нет ли у вас ощущения, что Жирков уже потерял мотивацию и футбол ему не интересен?

У меня нет такого ощущения. Жирков – легендарный игрок и прекрасный футболист.

По поводу его будущего, надо садиться после последнего матча, чтобы понять его желание и позицию клуба. И уже вместе приходить к какому-то решению. Оно будет очень скоро.

  • Контракт Жиркова с «Зенитом» истечет 30 июня.
  • В текущем сезоне игрок отдал 2 голевые передачи в 19 матчах.
  • В августе ему исполнится 38 лет.

Источник: GQ
Россия. Премьер-лига Зенит Жирков Юрий Семак Сергей
Комментарии (6)
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Garrincha58
1620935167
он как БУФФОН будет в Зените до 43 лет скорее Семака уволят чем Жирков уйдет от тёплой и уютной скамейки Газпром-Арены
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Shamil79
1620936144
в своё время Жирков был лучшим левым полузащитником России!
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PAREVG.
1620940413
Этот вопрос надо задавать Жиркову, если здоровье позволят и есть желание, пусть играет, а если нет - на безбедную старость, он явно заработал.
Ответить
Plyash
1620983036
В Питере футбольном решения принимает ГазПромГрад,а не главный тренер. Давайте вспомним,хотя бы,Кокорина.
Ответить
Nevsky_RU
1620985668
Да не, смысла нет, для клуба уж точно. Есть Сантос и Круговой слева. Попылил знатно, но объективно уже время перемен для Юры.
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zigbert
1621014426
Пора уже вешать бутсы на гвоздь.
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