Семак – о будущем Жиркова в «Зените»: «Решение будет очень скоро»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о скором уходе из команды защитника Юрия Жиркова.
– Недавно появилась информация, что после завершения сезона Жирков покинет «Зенит». Как вы прокомментируете это, и нет ли у вас ощущения, что Жирков уже потерял мотивацию и футбол ему не интересен?
– У меня нет такого ощущения. Жирков – легендарный игрок и прекрасный футболист.
По поводу его будущего, надо садиться после последнего матча, чтобы понять его желание и позицию клуба. И уже вместе приходить к какому-то решению. Оно будет очень скоро.
- Контракт Жиркова с «Зенитом» истечет 30 июня.
- В текущем сезоне игрок отдал 2 голевые передачи в 19 матчах.
- В августе ему исполнится 38 лет.
Источник: GQ