Bobsoccer: «Зенит» не продлит контракт с Жирковым. Летом он станет свободным агентом

Защитник «Зенита» Юрий Жирков уйдет из «Зенита» по окончании сезона.

По информации Bobsoccer, 37-летний защитник – единственный футболист «Зенита» с истекающим контрактом, который не получит предложение о продлении соглашения.

Клуб из Санкт-Петербурга продлит контракты с Андреем Луневым, Михаилом Кержаковым и Андреем Мостовым. Защитнику Дмитрию Чистякову, арендованному у «Ростова», будет предложен полноценный контракт.