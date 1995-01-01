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    Bobsoccer: «Зенит» не продлит контракт с Жирковым. Летом он станет свободным агентом

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков уйдет из «Зенита» по окончании сезона.

    По информации Bobsoccer, 37-летний защитник – единственный футболист «Зенита» с истекающим контрактом, который не получит предложение о продлении соглашения.

    Клуб из Санкт-Петербурга продлит контракты с Андреем Луневым, Михаилом Кержаковым и Андреем Мостовым. Защитнику Дмитрию Чистякову, арендованному у «Ростова», будет предложен полноценный контракт.

    • Жирков играет за «Зенит» с 2016 года.
    • Он провел 125 матчей, забил 5 мячей и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что Жирков планирует завершить карьеру после Евро-2020.

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 11:57
    Комментарии20
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      Рейтинг: +14

      Solist345345 56 минут назад

      Знатно попылил.

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      Рейтинг: -199

      diamondfan 1 час назад

      Пора на отдых, или в какой нибудь там Ростов, Химки, Ахмат, Тамбов!

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      Рейтинг: +12661

      Garrincha58 1 час назад

      он будет в сборной даже если не будет играть сказал же Черчесов что он самый лучший в стране левый вингер

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      Рейтинг: +2178

      Алехсбургер. 1 час назад

      Жаль.
      Поматросили..на износ.И бросили.
      Даже в Тамбов не вернуться ему теперь.

      может ещё годик?
      А то как Анюкова потом вернёте в ноу-нейм команды,медальку получать..((

      0
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      Рейтинг: +44

      Sancho010365 2 часа назад

      Юрий молодец! Опыта достаточно. Товарищи с Краснодара и Рубина подумайте чуть-чуть вперёд. На Вас надежда, я за Вас болею. Хочется, чтобы Вы выстрелили в следующем году. Хочется за Вас болеть, как за Ростов лет пять назад, что за игра, то супер есть что вспомнить и в Ростове и в Европе.

      0
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      Рейтинг: +6738

      САДЫЧОК > Sancho010365 2 часа назад

      Вот , они и думают ..и не подписывают !

      0
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      Рейтинг: +2036

      ААМ 2 часа назад

      Годы неумолимы. А защитником был отличным.

      0
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      Рейтинг: +13497

      JTherry 2 часа назад

      Жиркову вернули паспорт)) наконец-то можно и на пенсию...

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      Рейтинг: +2235

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Да пора отдохнуть уже.

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      Рейтинг: +4613

      Давид59 2 часа назад

      Вряд ли это неожиданность. Юра уже давно на лавке обосновался. Поблагодарить и на пенсию

      0
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      Рейтинг: +9989

      Hektor 84 2 часа назад

      Чабан в сборную его вызовет и через кентов агентов куда нибудь пристроит.

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