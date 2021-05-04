Bobsoccer: «Зенит» не продлит контракт с Жирковым. Летом он станет свободным агентом

Защитник «Зенита» Юрий Жирков уйдет из «Зенита» по окончании сезона.
По информации Bobsoccer, 37-летний защитник – единственный футболист «Зенита» с истекающим контрактом, который не получит предложение о продлении соглашения.
Клуб из Санкт-Петербурга продлит контракты с Андреем Луневым, Михаилом Кержаковым и Андреем Мостовым. Защитнику Дмитрию Чистякову, арендованному у «Ростова», будет предложен полноценный контракт.
- Жирков играет за «Зенит» с 2016 года.
- Он провел 125 матчей, забил 5 мячей и сделал 16 ассистов.
- Сообщалось, что Жирков планирует завершить карьеру после Евро-2020.
Источник: Bobsoccer