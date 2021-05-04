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  • Bobsoccer: «Зенит» не продлит контракт с Жирковым. Летом он станет свободным агентом

Bobsoccer: «Зенит» не продлит контракт с Жирковым. Летом он станет свободным агентом

4 мая 2021, 11:57
24

Защитник «Зенита» Юрий Жирков уйдет из «Зенита» по окончании сезона.

По информации Bobsoccer, 37-летний защитник – единственный футболист «Зенита» с истекающим контрактом, который не получит предложение о продлении соглашения.

Клуб из Санкт-Петербурга продлит контракты с Андреем Луневым, Михаилом Кержаковым и Андреем Мостовым. Защитнику Дмитрию Чистякову, арендованному у «Ростова», будет предложен полноценный контракт.

  • Жирков играет за «Зенит» с 2016 года.
  • Он провел 125 матчей, забил 5 мячей и сделал 16 ассистов.
  • Сообщалось, что Жирков планирует завершить карьеру после Евро-2020.

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Жирков Юрий
Комментарии (24)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1620118930
Юру поблагодарить и с почестями проводить!
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Rabinovi_ch
1620119510
Юра наш Ибрагимович, он любой клуб РПЛ усилит.
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portero
1620120990
Черчесов его на товарняки в сборную будет вызывать???
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sochi-2013
1620121225
В Сочи пру сезонов "попылит".
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Hektor 84
1620121829
Чабан в сборную его вызовет и через кентов агентов куда нибудь пристроит.
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JTherry
1620122689
Жиркову вернули паспорт)) наконец-то можно и на пенсию...
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Алехсбургер.
1620125788
Жаль. Поматросили..на износ.И бросили. Даже в Тамбов не вернуться ему теперь. может ещё годик? А то как Анюкова потом вернёте в ноу-нейм команды,медальку получать..((
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Solist345345
1620128865
Знатно попылил.
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vladimir-7
1620132289
Теперь Ю. Жиркова не надо трогать и предлагать ему поиграть в каком– нибудь клубе, нужно предложить ему работу в тренерском штабе команды ( на его усмотрение) или советником или помощником главного тренера. Оставить без внимания заслуженного игрока, принесшего много всего хорошего в футболе, будет как-то не по-человечески.
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zigbert
1620141375
Для практики его можно выпустить на поле. Как никак игрок сборной.
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