Metaratings: Жирков планирует завершить карьеру после Евро-2020

Жирков поедет на Евро 2020? Тогда наши не выйдут из группы однозначно.
Левый защитник «Зенита» Юрий Жирков собирается следующим летом завершить профессиональную карьеру.
По информации Metaratings, в планах 37-летнего футболиста отыграть за сборную России на Евро-2020 и уйти из футбола.
Жирков хотел завершить карьеру в «Тамбове», но из-за неопределeнной ситуации в клубе отказался от этой идеи.
- В текущем сезоне игрок провел за «Зенит» 16 матчей и сделал два ассиста.
- На Евро-2020 российская сборная сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.