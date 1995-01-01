Metaratings: Жирков планирует завершить карьеру после Евро-2020

Левый защитник «Зенита» Юрий Жирков собирается следующим летом завершить профессиональную карьеру.

По информации Metaratings, в планах 37-летнего футболиста отыграть за сборную России на Евро-2020 и уйти из футбола.

Жирков хотел завершить карьеру в «Тамбове», но из-за неопределeнной ситуации в клубе отказался от этой идеи.