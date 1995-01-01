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    Metaratings: Жирков планирует завершить карьеру после Евро-2020

    Левый защитник «Зенита» Юрий Жирков собирается следующим летом завершить профессиональную карьеру.

    По информации Metaratings, в планах 37-летнего футболиста отыграть за сборную России на Евро-2020 и уйти из футбола.

    Жирков хотел завершить карьеру в «Тамбове», но из-за неопределeнной ситуации в клубе отказался от этой идеи.

    • В текущем сезоне игрок провел за «Зенит» 16 матчей и сделал два ассиста.
    • На Евро-2020 российская сборная сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:18
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3844

      Cleaner 11 минут назад

      Жирков поедет на Евро 2020? Тогда наши не выйдут из группы однозначно.

      0
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      Рейтинг: +1684

      Валерий1965 17 минут назад

      Здоровья и долголетия настоящему профи!!!!

      0
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