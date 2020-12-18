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    РФС отказался выдавать лицензию ПФЛ новому клубу из Тамбова – «Академии футбола»

    РФС отказал новому клубу из Тамбова в выдаче лицензии для участия в следующем сезоне первенства ПФЛ, сообщает Sport24.

    Губернатор Тамбовской области и спорткомитет хотели заявить в ПФЛ «Академию футбола», но получили отказ.

    Ранее стало известно, что «Тамбов» лишится профессионального статуса после окончания сезона.

    • «Тамбов» зимой находился на грани банкротства.
    • В ситуацию пришлось вмешаться РФС и РПЛ, благодаря этому команда смогла завершить чемпионат.
    • Тамбовчане проиграли все матчи после возобновления сезона и досрочно вылетели из РПЛ.

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    Источник: Sport24

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