РФС отказался выдавать лицензию ПФЛ новому клубу из Тамбова – «Академии футбола»

РФС отказал новому клубу из Тамбова в выдаче лицензии для участия в следующем сезоне первенства ПФЛ, сообщает Sport24.
Губернатор Тамбовской области и спорткомитет хотели заявить в ПФЛ «Академию футбола», но получили отказ.
Ранее стало известно, что «Тамбов» лишится профессионального статуса после окончания сезона.
- «Тамбов» зимой находился на грани банкротства.
- В ситуацию пришлось вмешаться РФС и РПЛ, благодаря этому команда смогла завершить чемпионат.
- Тамбовчане проиграли все матчи после возобновления сезона и досрочно вылетели из РПЛ.
Источник: Sport24