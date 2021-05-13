Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФС отказался выдавать лицензию ПФЛ новому клубу из Тамбова – «Академии футбола»

РФС отказался выдавать лицензию ПФЛ новому клубу из Тамбова – «Академии футбола»

13 мая 2021, 15:58
1

РФС отказал новому клубу из Тамбова в выдаче лицензии для участия в следующем сезоне первенства ПФЛ, сообщает Sport24.

Губернатор Тамбовской области и спорткомитет хотели заявить в ПФЛ «Академию футбола», но получили отказ.

Ранее стало известно, что «Тамбов» лишится профессионального статуса после окончания сезона.

  • «Тамбов» зимой находился на грани банкротства.
  • В ситуацию пришлось вмешаться РФС и РПЛ, благодаря этому команда смогла завершить чемпионат.
  • Тамбовчане проиграли все матчи после возобновления сезона и досрочно вылетели из РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. ПФЛ. Группа 2 Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1620920346
и правильно сделали, есть команда её не стали поддерживать, а другую на тебе давай создадим для чего? понятно для чего....
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
9
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
ФотоИгрок «Балтики» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
26 августа
2
Фото«Балтика» подписала 18-летнего игрока «Локомотива»
3 августа
1
71-летний Тарханов вернулся из женского футбола и поделился впечатлениями
29 июля
1
ФотоТарханов получил новое назначение
28 июля
1
ФотоКлуб из Санкт-Петербурга, идущий на 1-м месте, сменил главного тренера
28 июля
4
Рыжиков нашел новую работу
27 июля
1
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
Фото«Балтика» определилась с будущим 4 игроков
10 июля
ВидеоФанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
Фото«Балтика» вернула защитника в «Зенит»
11 июня
4
Лучший бомбардир Кубка России вынужден работать на «Вайлдбериз»
28 мая
2
ФотоЛучшим бомбардиром Кубка России стал игрок из Второй лиги
28 мая
«Иркутск» получил наказание за неявку на матч
22 мая
1
Российский клуб не приехал на матч из-за безденежья
17 мая
1
Видео16-летний футболист «Спартака» забил гол в стиле Месси, накрутив полкоманды
15 мая
11
ВидеоРоссийский судья оконфузился, когда делал предложение девушке перед матчем
14 мая
1
Команда «Спартака» обосновалась на последнем месте во Второй лиге
11 мая
3
ВидеоСпасительный гол вратаря во Второй лиге
26 апреля
1
«Нахер он нужен?»: в российском клубе решили провести сезон без запасного вратаря
17 апреля
Рэпер Obladaet финансово поддержал клуб Второй лиги, находящийся на грани банкротства
11 апреля
1
Футболисты российского клуба вынуждены работать грузчиками – у них нет денег на еду
8 апреля
17
ВидеоИгроки российского клуба публично попросили о помощи
5 апреля
11
Российский клуб близок к закрытию прямо по ходу сезона
3 апреля
6
Фанаты клуба Второй лиги собирают деньги для команды
1 апреля
2
ВидеоДиректор «Спартака» приехал на матч на «Москвиче»
29 марта
16
Стало известно число зрителей на 1-м матче возрожденного клуба из Химок
29 марта
ФотоОпределилось будущее клуба из Химок
20 марта
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+