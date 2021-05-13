РФС отказался выдавать лицензию ПФЛ новому клубу из Тамбова – «Академии футбола»

РФС отказал новому клубу из Тамбова в выдаче лицензии для участия в следующем сезоне первенства ПФЛ, сообщает Sport24.

Губернатор Тамбовской области и спорткомитет хотели заявить в ПФЛ «Академию футбола», но получили отказ.

Ранее стало известно, что «Тамбов» лишится профессионального статуса после окончания сезона.