Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    Глава профсоюза футболистов – об «Оренбурге» в РПЛ: «Никаких условных исключений быть не должно»

    Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов и член исполкома РФС Александр Зотов прокомментировал ситуацию с невыдачей лицензии «Оренбургу» для участия в РПЛ.

    «Лично я против каких-либо исключений, все должно происходить в рамках регламентов: если кому-то кажется, что их права нарушены, они могут обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS). А так никаких условных исключений быть не должно.

    Есть процедура лицензирования – если клуб ее не проходит, то он не может принимать участия в соревнованиях. Окончательный состав участников будет утверждаться исполкомом, но если клуб не получил лицензию, то как его смогут допустить? Профсоюз всегда выступает за регламент, чтобы он был правильным, логичным и справедливо исполнялся.

    Спортивный арбитражный суд может признать решение о невыдаче лицензии правомерным или неправомерным. Если туда будет обращение, и они вдруг признают правоту клуба, то ситуация поменяется», – сказал Зотов.

    «Оренбург» получит лицензию РПЛ, если исполком РФС проголосует за допуск клуба

    «Оренбург» может подать жалобу в CAS, если клуб не допустят в РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:45
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20234

      bset 26 минут назад

      Крылья и Нижний в РПЛ, стыки отменить. Вот и все дела. А по-хорошему и регламент нужно менять. Для клубов из верхней таблицы большее количество мест, а для клубов из нижней таблицы меньшее. До верхней границы не дотянули - значит с топами играют на нейтральном поле. Если не проходят по нижней границе, в РПЛ делать нечего.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      klimfedorov 29 минут назад

      Секс Знакомства. Одинокие и замужние, красивые и не очень - все они хотят секса, без денег и отношений, просто секс. все анонимно и конфиденциально, регистрируйся и трахайся ----- https://s4.lv/baza

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1529

      Semushkin Roman Valerievi 46 минут назад

      Сколько можно исключений, делайте стадион и поляну замените. А в РПЛ пусть НН играет) Стадион достройте, уберите резину. Тогда велком. Раз нет - значит нет.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85557
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru