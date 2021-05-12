Глава профсоюза футболистов – об «Оренбурге» в РПЛ: «Никаких условных исключений быть не должно»

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов и член исполкома РФС Александр Зотов прокомментировал ситуацию с невыдачей лицензии «Оренбургу» для участия в РПЛ.

«Лично я против каких-либо исключений, все должно происходить в рамках регламентов: если кому-то кажется, что их права нарушены, они могут обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS). А так никаких условных исключений быть не должно.

Есть процедура лицензирования – если клуб ее не проходит, то он не может принимать участия в соревнованиях. Окончательный состав участников будет утверждаться исполкомом, но если клуб не получил лицензию, то как его смогут допустить? Профсоюз всегда выступает за регламент, чтобы он был правильным, логичным и справедливо исполнялся.

Спортивный арбитражный суд может признать решение о невыдаче лицензии правомерным или неправомерным. Если туда будет обращение, и они вдруг признают правоту клуба, то ситуация поменяется», – сказал Зотов.

Лицензии для участия в РПЛ были выданы «Крыльям Советов», «Балтике» и «Торпедо».

Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были.

Клубам отказываются выдавать лицензии РПЛ, поскольку их стадионы не соответствуют инфраструктурным требованиям лиги.

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