Глава профсоюза футболистов – об «Оренбурге» в РПЛ: «Никаких условных исключений быть не должно»

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов и член исполкома РФС Александр Зотов прокомментировал ситуацию с невыдачей лицензии «Оренбургу» для участия в РПЛ.
«Лично я против каких-либо исключений, все должно происходить в рамках регламентов: если кому-то кажется, что их права нарушены, они могут обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS). А так никаких условных исключений быть не должно.
Есть процедура лицензирования – если клуб ее не проходит, то он не может принимать участия в соревнованиях. Окончательный состав участников будет утверждаться исполкомом, но если клуб не получил лицензию, то как его смогут допустить? Профсоюз всегда выступает за регламент, чтобы он был правильным, логичным и справедливо исполнялся.
Спортивный арбитражный суд может признать решение о невыдаче лицензии правомерным или неправомерным. Если туда будет обращение, и они вдруг признают правоту клуба, то ситуация поменяется», – сказал Зотов.
- Лицензии для участия в РПЛ были выданы «Крыльям Советов», «Балтике» и «Торпедо».
- Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были.
- Клубам отказываются выдавать лицензии РПЛ, поскольку их стадионы не соответствуют инфраструктурным требованиям лиги.
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