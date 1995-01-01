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    «Оренбург» получит лицензию РПЛ, если исполком РФС проголосует за допуск клуба

    «Оренбург» не потерял шансы на выход в РПЛ, несмотря на отказ в выдачи лицензии для выступления в Премьер-лиге.

    «Оренбург» действительно не получил лицензию РПЛ, но шанс выступить там в будущем сезоне по-прежнему сохраняет.

    Судьбу клуба решит РФС: если на исполкоме вынесут вопрос об исключении для «Оренбурга», и он будет поддержан большинством голосов, то клуб допустят к РПЛ. Также «Оренбург» имеет возможность обжаловать решение РФС в CAS», – сказал спортивный юрист Михаил Прокопец.

    «Оренбург» может подать жалобу в CAS, если клуб не допустят в РПЛ

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5

      eurо20 23 минуты назад

      Прогнозы футбольных мaтчей infostavki.ru

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      Рейтинг: +3

      klimfedorov 26 минут назад

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      Рейтинг: +1529

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Оренбургу делали исключения регулярно, то это исключение уже не будет исключением? Не кажется ли-вам? Пока Оренбург, до следующего сезона! Как устраните недочёты так добро пожаловать! НН с нормальным стадионом в вышку!

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