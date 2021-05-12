«Оренбург» получит лицензию РПЛ, если исполком РФС проголосует за допуск клуба

«Оренбург» не потерял шансы на выход в РПЛ, несмотря на отказ в выдачи лицензии для выступления в Премьер-лиге.

«Оренбург» действительно не получил лицензию РПЛ, но шанс выступить там в будущем сезоне по-прежнему сохраняет.

Судьбу клуба решит РФС: если на исполкоме вынесут вопрос об исключении для «Оренбурга», и он будет поддержан большинством голосов, то клуб допустят к РПЛ. Также «Оренбург» имеет возможность обжаловать решение РФС в CAS», – сказал спортивный юрист Михаил Прокопец.

Лицензии для участия в РПЛ были выданы «Крыльям Советов», «Балтике» и «Торпедо».

Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были.

Клубам отказываются выдавать лицензии РПЛ, поскольку их стадионы не соответствуют инфраструктурным требованиям лиги.

«Оренбург» может подать жалобу в CAS, если клуб не допустят в РПЛ