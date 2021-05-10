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    Состояние Фетисова стабильное. По факту нападения на него открыто уголовное дело

    Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин дал комментарий по поводу избиения директора департамента по связям с общественностью Антона Фетисова.

    «Вчера вечером на Антона Фетисова было совершено нападение. Детали выясняются. Сейчас открыто уголовное дело. Связано это с профессиональной деятельностью или нет – пока не можем сказать. Насколько мне известно, нападение было совершено на улице.

    Антон чувствует себя стабильно, мы с ним на связи. К сожалению, ему нельзя много разговаривать. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе», – сказал Кулемин.

    • У Фетисова диагностирована открытая черепно-мозговая травма.
    • Он работает в «Спартаке» с лета 2020 года.

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    Источник: Ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    10.05.2021 22:42
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +803

      Semargl18 1 час назад

      Бомбер учи русский... заголовок звиздец... Как на него может быть открыто дело? в связи с этим оно открыто

      0
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      Рейтинг: +5204

      Cleaner > Semargl18 57 минут назад

      Дело открыто ПО ФАКТУ нападения. Бомбер знает русский...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +803

      Semargl18 > Cleaner 4 минуты назад

      Они исправили уже))

      0
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