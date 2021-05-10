Состояние Фетисова стабильное. По факту нападения на него открыто уголовное дело

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин дал комментарий по поводу избиения директора департамента по связям с общественностью Антона Фетисова.

«Вчера вечером на Антона Фетисова было совершено нападение. Детали выясняются. Сейчас открыто уголовное дело. Связано это с профессиональной деятельностью или нет – пока не можем сказать. Насколько мне известно, нападение было совершено на улице.

Антон чувствует себя стабильно, мы с ним на связи. К сожалению, ему нельзя много разговаривать. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе», – сказал Кулемин.