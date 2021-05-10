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    Директора по связям с общественностью «Спартака» Фетисова избили. Он в реанимации

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов находится в реанимации.

    По информации «СЭ», у него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

    Менеджера избили. Подробности произошедшего пока неизвестны.

    • Фетисов работает в «Спартаке» с лета 2020 года.
    • Московская команда занимает второе место в РПЛ за тур до конца чемпионата.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.05.2021 22:11
    Комментарии14
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      Рейтинг: +2598

      FENIX-SL 9 минут назад

      с одной стороны насилие это плохо..даже недопустимо
      с другой стороны поведение спартака и его 90% болельщиков далеко не примерное..никакого уважения к ним нет
      теперь посдержанней в соц сетях хотя бы будут..а то это не народный клуб..а позор

      -1
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      Рейтинг: +18834

      slavutiq70 > FENIX-SL 2 минуты назад

      Ты не путай болельщиков и фанатов,,,а фанаты у всех одинаковые так что не надо ля ля,,,,,

      0
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      Рейтинг: +10866

      paracetamol 37 минут назад

      Поймали на передаче денег?

      0
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      Рейтинг: +5

      vfcamp1z 50 минут назад



      Внимание открыт доcтуп к базе дeвoк кoторыe любят сeкc и дaют без дeнег и pазговоpов, пользуйcя пoка беcплатнo ----- http://srt.vg/baza

      -3
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      Рейтинг: +8375

      Вомбат 1 час назад

      Надеюсь, их поймают. Искренне желаю Фетисову здоровья. Нельзя избивать человека за то, что он придурок. Придурки ведь тоже люди.

      3
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      Рейтинг: +3840

      ziborock > Вомбат 46 минут назад

      Поэтому тебя и не бьют!)

      3
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      Рейтинг: +5665

      vladik12 1 час назад

      Че, совсем офонарели? 90-е, что ли, или че?

      4
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      Рейтинг: +487

      RyslanZ 1 час назад

      Не хватало только,чтобы в нашем футболе начались бандитские разборки...Антону Фетисову скорейшего и полного выздоровления !

      7
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      Рейтинг: +10866

      paracetamol > RyslanZ 36 минут назад

      Они давно идут, просто этот случай служба безопасности клупа проморгала.

      0
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      Рейтинг: +5665

      vladik12 1 час назад

      Капитальный мрак, если его отмудохали за дея-ть "Спартака" в соцсетях. Например, за "Привет, конюшня".

      3
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      Рейтинг: +182

      Янвapь 69 1 час назад

      Бомжи ?

      0
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      Рейтинг: +2217

      baden69 > Янвapь 69 1 час назад

      Кокорин...

      3
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      Рейтинг: +7811

      NewLife 1 час назад

      Кошмар...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5665

      vladik12 1 час назад

      Когда не слил Егорову инсайд про нового тренера.

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