Директора по связям с общественностью «Спартака» Фетисова избили. Он в реанимации

с одной стороны насилие это плохо..даже недопустимо
с другой стороны поведение спартака и его 90% болельщиков далеко не примерное..никакого уважения к ним нет
теперь посдержанней в соц сетях хотя бы будут..а то это не народный клуб..а позор
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов находится в реанимации.
По информации «СЭ», у него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.
Менеджера избили. Подробности произошедшего пока неизвестны.
- Фетисов работает в «Спартаке» с лета 2020 года.
- Московская команда занимает второе место в РПЛ за тур до конца чемпионата.