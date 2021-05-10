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  • Sport.es: Кейн хочет перейти в «Барселону». Клуб не уверен, что англичанин адаптируется в Испании

Sport.es: Кейн хочет перейти в «Барселону». Клуб не уверен, что англичанин адаптируется в Испании

10 мая 2021, 14:59
19

«Барселона» продолжает поиски нового центрфорварда.

По информации Sport.es, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

27-летний нападающий хочет продолжить карьеру в каталонском клубе, а его представители уже общались с «Барселоной». Однако, клуб смущает то, что ранее английские футболисты сталкивались с трудностями при адаптации в Испании.

  • Кейн забил 21 гол и сделал 13 ассистов в 32 матчах за «Тоттенхэм» в текущем сезоне АПЛ.
  • Его рыночная стоимость – 120 миллионов евро.

Источник: Sport.es
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Тоттенхэм Барселона Кейн Гарри
Комментарии (19)
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Nosikov Lesha
1620649371
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Боцман59rus
1620649437
Один уже "адаптировался" в Реале
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DeStar
1620650143
хз, не вижу кейна в барсе. Но это лишь потому что у барсы в основном были не рослые и быстрые напады, от вильи. педро до санчеза и суареса и прочих. И барса не играет на втором этаже по сути. так что либо меняться ради кейна, либо кейн будет бегать там столбом без кпд
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Fusballer
1620652279
Только в Зените сидеть реализовать свой потенциал!
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zigbert
1620675531
Было бы интересно увидеть Кейна в Барселоне. Кейн опытный боец и вряд ли будет там играть ниже своего уровня.
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Арч
1620749763
Кейн топ самое то для барсы
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