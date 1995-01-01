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    Sport.es: Кейн хочет перейти в «Барселону». Клуб не уверен, что англичанин адаптируется в Испании

    «Барселона» продолжает поиски нового центрфорварда.

    По информации Sport.es, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

    27-летний нападающий хочет продолжить карьеру в каталонском клубе, а его представители уже общались с «Барселоной». Однако, клуб смущает то, что ранее английские футболисты сталкивались с трудностями при адаптации в Испании.

    • Кейн забил 21 гол и сделал 13 ассистов в 32 матчах за «Тоттенхэм» в текущем сезоне АПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 120 миллионов евро.

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3670

      Fusballer 1 час назад

      Только в Зените сидеть реализовать свой потенциал!

      0
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      Рейтинг: +10818

      DeStar 2 часа назад

      хз, не вижу кейна в барсе. Но это лишь потому что у барсы в основном были не рослые и быстрые напады, от вильи. педро до санчеза и суареса и прочих. И барса не играет на втором этаже по сути. так что либо меняться ради кейна, либо кейн будет бегать там столбом без кпд

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      Рейтинг: +22110

      Боцман59rus 2 часа назад

      Один уже "адаптировался" в Реале

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      Рейтинг: +12

      Nosikov Lesha 2 часа назад

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