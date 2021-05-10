Sport.es: Кейн хочет перейти в «Барселону». Клуб не уверен, что англичанин адаптируется в Испании

«Барселона» продолжает поиски нового центрфорварда.
По информации Sport.es, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
27-летний нападающий хочет продолжить карьеру в каталонском клубе, а его представители уже общались с «Барселоной». Однако, клуб смущает то, что ранее английские футболисты сталкивались с трудностями при адаптации в Испании.
- Кейн забил 21 гол и сделал 13 ассистов в 32 матчах за «Тоттенхэм» в текущем сезоне АПЛ.
- Его рыночная стоимость – 120 миллионов евро.
Источник: Sport.es