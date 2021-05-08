Семак – о ничьей с «Уфой»: «Есть горечь от результата»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подытожил матч 29-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0). В первом тайме чемпион не реализовал пенальти – удар Сердара Азмуна отразил Александр Беленов.

«Непросто было с точки зрения, прежде всего, психологии в этой игре. В конце первого тайма не забили пенальти, тем не менее, создали очень много хороших моментов. Жаль, что не смогли победить. Реализация иногда подводит. Без забитых мячей выиграть невозможно. Ребята молодцы, старались, к сожалению, выиграть не смогли. Будем готовиться к следующему матчу.

В Уфе чувствую прекрасно себя, когда мы побеждаем. Есть некая горечь от результата», – сказал Семак.