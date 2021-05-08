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    Семак – о ничьей с «Уфой»: «Есть горечь от результата»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подытожил матч 29-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0). В первом тайме чемпион не реализовал пенальти – удар Сердара Азмуна отразил Александр Беленов.

    «Непросто было с точки зрения, прежде всего, психологии в этой игре. В конце первого тайма не забили пенальти, тем не менее, создали очень много хороших моментов. Жаль, что не смогли победить. Реализация иногда подводит. Без забитых мячей выиграть невозможно. Ребята молодцы, старались, к сожалению, выиграть не смогли. Будем готовиться к следующему матчу.

    В Уфе чувствую прекрасно себя, когда мы побеждаем. Есть некая горечь от результата», – сказал Семак.

    • До «Зенита» Семак тренировал «Уфу».
    • «Зенит» на прошлой неделе завоевал чемпионство.
    • «Уфа» благодаря набранному очку покинула зону вылета.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12704

      Garrincha58 1 час назад

      почему Беленов до сих пор не играет в Москве или Питере и почему его не приглашают в сборную?????

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      Рейтинг: +10838

      paracetamol 1 час назад

      Да не ври ты сам себе, Серега!

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      Рейтинг: +559

      belarus-gomel 1 час назад

      и бабос от уфимцев в кармане.... а там ещё и на ставках может куш сорвал....

      испортился Семак.... раньше я его уважал...

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      Рейтинг: +7093

      житель СПб 1 час назад

      Да ладно! Артист то из него не очень... Еще ведь помнит, как Уфой руководил. И отправлять в ФНЛ этот клуб он явно не готов. Поэтому и подбор игроков на матч - лучше всяких слов обо всем говорит.

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      Рейтинг: +4289

      polt 1 час назад

      А если без лукавства?

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