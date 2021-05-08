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Семак – о ничьей с «Уфой»: «Есть горечь от результата»

8 мая 2021, 17:41
13

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подытожил матч 29-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0). В первом тайме чемпион не реализовал пенальти – удар Сердара Азмуна отразил Александр Беленов.

«Непросто было с точки зрения, прежде всего, психологии в этой игре. В конце первого тайма не забили пенальти, тем не менее, создали очень много хороших моментов. Жаль, что не смогли победить. Реализация иногда подводит. Без забитых мячей выиграть невозможно. Ребята молодцы, старались, к сожалению, выиграть не смогли. Будем готовиться к следующему матчу.

В Уфе чувствую прекрасно себя, когда мы побеждаем. Есть некая горечь от результата», – сказал Семак.

  • До «Зенита» Семак тренировал «Уфу».
  • «Зенит» на прошлой неделе завоевал чемпионство.
  • «Уфа» благодаря набранному очку покинула зону вылета.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Семак Сергей
Комментарии (13)
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polt
1620487410
А если без лукавства?
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житель СПб
1620487584
Да ладно! Артист то из него не очень... Еще ведь помнит, как Уфой руководил. И отправлять в ФНЛ этот клуб он явно не готов. Поэтому и подбор игроков на матч - лучше всяких слов обо всем говорит.
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belarus-gomel
1620488252
и бабос от уфимцев в кармане.... а там ещё и на ставках может куш сорвал.... испортился Семак.... раньше я его уважал...
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paracetamol
1620489277
Да не ври ты сам себе, Серега!
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Garrincha58
1620489602
почему Беленов до сих пор не играет в Москве или Питере и почему его не приглашают в сборную?????
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Боцман59rus
1620495135
У нас пля не тренера, психологи одни, на каждом шагу
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Давид59
1620504556
В концовке играл практически весь молодняк. Если бы был нужен результат, думаю дожали бы Уфу.
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Plyash
1620506764
Ай да Семак,какой лукавый.Прямо дипломат - и нашим,и вашим.
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zigbert
1620569136
А что тут удивительного когда во втором тайме Семак выпустил молодых игроков. Тем самым согласившись на ничью.
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