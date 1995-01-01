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    Червиченко: «Оренбургу» хватит денег, чтобы устранить недостатки и получить лицензию для РПЛ»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко полагает, что «Оренбург» в итоге получит лицензию для выступления в РПЛ. На текущий момент у клуба нет лицензии из-за стадиона.

    – До старта следующего чемпионата еще есть несколько месяцев. При большом желании можно сделать все, что угодно. Вполне возможно устранить все недостатки. Думаю, что денег там хватит, чтобы все сделать за месяц-два. Вместо ста человек собрать тысячу. И все быстро привести в порядок. Не получится – играйте в той лиге, где позволяет инфраструктура.

    – После истории с «Оренбургом» многие стали переживать, не превратится ли РПЛ в закрытую лигу?

    – Приведите свой стадион в божеское состояние! Я разговаривал с участниками процесса. Никого абсолютно не затрагивает ситуация, сколько вмещает стадион в Оренбурге – восемь или десять тысяч. Но! Должны быть абсолютно современные раздевалки и судейские, нормальные подъезды к стадиону, там не должно быть угроз участникам соревнований по части безопасности, должны быть подведены все кабели для идеальной трансляции. Вот чего люди требуют!

    • Реконструкцию стадиона «Газовик» планируют завершить к июню 2022 года.
    • «Оренбург» занимает 2-е место в турнирной таблице ФНЛ и претендует на путевку в РПЛ.
    • В прошлом сезоне «Оренбург» играл в РПЛ.

    «Оренбург» – о лицензировании: «Три года всe разрешали, а сейчас нет»

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18734

      slavutiq70 8 минут назад

      Вот кого меньше всего ждали,,,,

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      Рейтинг: +7845

      NewLife 42 минуты назад

      Не сомневаюсь, что синит и его карманный рфс пролобируют лицензию Оренбурга, а вот Крыльям будет труднее.

      1
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      Рейтинг: +5131

      Cleaner 48 минут назад

      Зенит поможет! Ведь это в его интересах...)

      1
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      Рейтинг: +1294

      Ziklop 52 минуты назад

      в чём проблема тогда, хотят украсть больше, для этого надо дольше проводить работы.

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