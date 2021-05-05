Червиченко: «Оренбургу» хватит денег, чтобы устранить недостатки и получить лицензию для РПЛ»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко полагает, что «Оренбург» в итоге получит лицензию для выступления в РПЛ. На текущий момент у клуба нет лицензии из-за стадиона.

– До старта следующего чемпионата еще есть несколько месяцев. При большом желании можно сделать все, что угодно. Вполне возможно устранить все недостатки. Думаю, что денег там хватит, чтобы все сделать за месяц-два. Вместо ста человек собрать тысячу. И все быстро привести в порядок. Не получится – играйте в той лиге, где позволяет инфраструктура.

– После истории с «Оренбургом» многие стали переживать, не превратится ли РПЛ в закрытую лигу?

– Приведите свой стадион в божеское состояние! Я разговаривал с участниками процесса. Никого абсолютно не затрагивает ситуация, сколько вмещает стадион в Оренбурге – восемь или десять тысяч. Но! Должны быть абсолютно современные раздевалки и судейские, нормальные подъезды к стадиону, там не должно быть угроз участникам соревнований по части безопасности, должны быть подведены все кабели для идеальной трансляции. Вот чего люди требуют!

Реконструкцию стадиона «Газовик» планируют завершить к июню 2022 года.

«Оренбург» занимает 2-е место в турнирной таблице ФНЛ и претендует на путевку в РПЛ.

В прошлом сезоне «Оренбург» играл в РПЛ.

«Оренбург» – о лицензировании: «Три года всe разрешали, а сейчас нет»