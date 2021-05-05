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  • Червиченко: «Оренбургу» хватит денег, чтобы устранить недостатки и получить лицензию для РПЛ»

Червиченко: «Оренбургу» хватит денег, чтобы устранить недостатки и получить лицензию для РПЛ»

5 мая 2021, 22:22
6

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко полагает, что «Оренбург» в итоге получит лицензию для выступления в РПЛ. На текущий момент у клуба нет лицензии из-за стадиона.

– До старта следующего чемпионата еще есть несколько месяцев. При большом желании можно сделать все, что угодно. Вполне возможно устранить все недостатки. Думаю, что денег там хватит, чтобы все сделать за месяц-два. Вместо ста человек собрать тысячу. И все быстро привести в порядок. Не получится – играйте в той лиге, где позволяет инфраструктура.

– После истории с «Оренбургом» многие стали переживать, не превратится ли РПЛ в закрытую лигу?

– Приведите свой стадион в божеское состояние! Я разговаривал с участниками процесса. Никого абсолютно не затрагивает ситуация, сколько вмещает стадион в Оренбурге – восемь или десять тысяч. Но! Должны быть абсолютно современные раздевалки и судейские, нормальные подъезды к стадиону, там не должно быть угроз участникам соревнований по части безопасности, должны быть подведены все кабели для идеальной трансляции. Вот чего люди требуют!

  • Реконструкцию стадиона «Газовик» планируют завершить к июню 2022 года.
  • «Оренбург» занимает 2-е место в турнирной таблице ФНЛ и претендует на путевку в РПЛ.
  • В прошлом сезоне «Оренбург» играл в РПЛ.

«Оренбург» – о лицензировании: «Три года всe разрешали, а сейчас нет»

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Оренбург Червиченко Андрей
Комментарии (6)
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Ziklop
1620244292
в чём проблема тогда, хотят украсть больше, для этого надо дольше проводить работы.
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NewLife
1620244918
Не сомневаюсь, что синит и его карманный рфс пролобируют лицензию Оренбурга, а вот Крыльям будет труднее.
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slavа0508
1620246950
Вот кого меньше всего ждали,,,,
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vladimir-7
1620279247
Оренбург, пригласите Мудко, он имеет опыт строительства, он вам быстро построит, но очень дорого.
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paracetamol
1620283459
У Танбова вообще стадиона не было, и ничего, лицензировали. Знали кому занести, значит!
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BRO_football
1620294469
Что значит "хватит денег"? Тут не в деньгах дело, а в стадионе. Или Оренбург сможет завершить реконструкцию стадиона за 2 месяца вместо года?
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