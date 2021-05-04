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  • «Оренбург» – о лицензировании: «Три года всe разрешали, а сейчас нет»

«Оренбург» – о лицензировании: «Три года всe разрешали, а сейчас нет»

4 мая 2021, 19:56
9

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал ситуацию с лицензированием клуба для РПЛ.

– Готов ли «Оренбург» пройти лицензирование и сделают ли исключение для вас?

– Посмотрим. Сложно сказать пока.

– Говорят, что стадиону могут не дать лицензию.

– Я не знаю, клуб же решал там. Я не в курсе дела, что да как, конкретики не знаю, честно говоря. Но странно: три года всe разрешали, а сейчас нет.

– По спортивному принципу у вас все хорошо.

– Да, здесь все нормально, задача стоит, мы ее выполняем и постараемся выполнить. Никто эту задачу на сезон не снимал.

– Если будут какие-то моменты с точки зрения лицензирования, вы приложите максимальные усилия чтобы это сделать?

– Все будет сделано как положено, я думаю. По спортивной части точно уверен, что здесь вопросов нет. «Оренбург» будет бороться до конца за место в РПЛ.

  • «Урал» оказался единственным клубом, поддержавшим «Оренбург».
  • Реконструкцию стадиона «Газовик» планируют завершить к июню 2022 года.
  • «Оренбург» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ и претендует на вторую путевку в РПЛ.

«Оренбургу» отказали в выдаче лицензии для РПЛ в порядке исключения

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Оренбург
Комментарии (9)
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Ганнибал Лектор
1620147683
Как вариант - заявить в качестве домашнего стадиона поляну в Екатеринбурге. И не так далеко, и стадион классный
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Hektor 84
1620148267
Та идите вы нах! За три года можно было и новый стадион построить
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Томик
1620148279
А теперь - "хрен"! Даже не "нет". Сколько можно уже? Давайте, ремонтируйте стадион и добро пожаловать в следующем году, если пройдёте лицензирование.
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САДЫЧОК
1620152128
«Оренбурга» Василий Столыпин...Здесь мафия и бесы 7 против одного ( купленные и абсолютно далёкие от самой игры черти )
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Вомбат
1620155137
Бомбардир несколько дней подряд публиковал интервью и статьи на тему: "Зенит лоббирует проход Оренбурга в РПЛ". Местные хейтеры изощрялись тут в комментариях насчет фарм-клубов Зенита и +12. На псевдооппозиционных сайтах, всяких там спорт-экспрессах и чемпионатах всякие рабинеры, дуди и егоровы буквально стояли на ушах, пища про админресурс газпрома. И вот выясняется то, о чем я уже предполагал: Зенит не заинтересован в выходе Оренбурга в РПЛ. Иначе почему по вопросу о лицензировании стадиона Оренбурга Зенит голосовал против. Тут же все хейтеры и рабинеры стали делать вид, что они ничего такого не писали. Самим-то не противно?
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slavа0508
1620200785
Вот у вас и было целых три года , что бы всё сделать как надо, а вообще по хорошему, если уж Газпром и хочет иметь свой клуб то пускай это был бы клуб с Сибири там где они и добывают этот газ, а уж Питер большой город как нибудь нашли бы спонсоров для Зенита,,,
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BRO_football
1620241009
Да потому что регламент совсем недавно поменялся, дурачок. Поэтому вам и разрешали. А сейчас не соответствуете требованиям.
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