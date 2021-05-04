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    «Оренбург» – о лицензировании: «Три года всe разрешали, а сейчас нет»

    Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал ситуацию с лицензированием клуба для РПЛ.

    – Готов ли «Оренбург» пройти лицензирование и сделают ли исключение для вас?

    – Посмотрим. Сложно сказать пока.

    – Говорят, что стадиону могут не дать лицензию.

    – Я не знаю, клуб же решал там. Я не в курсе дела, что да как, конкретики не знаю, честно говоря. Но странно: три года всe разрешали, а сейчас нет.

    – По спортивному принципу у вас все хорошо.

    – Да, здесь все нормально, задача стоит, мы ее выполняем и постараемся выполнить. Никто эту задачу на сезон не снимал.

    – Если будут какие-то моменты с точки зрения лицензирования, вы приложите максимальные усилия чтобы это сделать?

    – Все будет сделано как положено, я думаю. По спортивной части точно уверен, что здесь вопросов нет. «Оренбург» будет бороться до конца за место в РПЛ.

    • «Урал» оказался единственным клубом, поддержавшим «Оренбург».
    • Реконструкцию стадиона «Газовик» планируют завершить к июню 2022 года.
    • «Оренбург» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ и претендует на вторую путевку в РПЛ.

    «Оренбургу» отказали в выдаче лицензии для РПЛ в порядке исключения

    Источник: Metaratings

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    04.05.2021 19:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 5 мая 2021, 21:56

      Да потому что регламент совсем недавно поменялся, дурачок. Поэтому вам и разрешали. А сейчас не соответствуете требованиям.

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 5 мая 2021, 10:46

      Вот у вас и было целых три года , что бы всё сделать как надо, а вообще по хорошему, если уж Газпром и хочет иметь свой клуб то пускай это был бы клуб с Сибири там где они и добывают этот газ, а уж Питер большой город как нибудь нашли бы спонсоров для Зенита,,,

      2
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      Рейтинг: +726

      хряк СМ > slavutiq70 5 мая 2021, 16:54

      В Оренбурге полно вышек стоит и идёт добыча.

      0
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 4 мая 2021, 22:05

      Бомбардир несколько дней подряд публиковал интервью и статьи на тему: "Зенит лоббирует проход Оренбурга в РПЛ". Местные хейтеры изощрялись тут в комментариях насчет фарм-клубов Зенита и +12. На псевдооппозиционных сайтах, всяких там спорт-экспрессах и чемпионатах всякие рабинеры, дуди и егоровы буквально стояли на ушах, пища про админресурс газпрома. И вот выясняется то, о чем я уже предполагал: Зенит не заинтересован в выходе Оренбурга в РПЛ. Иначе почему по вопросу о лицензировании стадиона Оренбурга Зенит голосовал против. Тут же все хейтеры и рабинеры стали делать вид, что они ничего такого не писали. Самим-то не противно?

      1
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > Вомбат 4 мая 2021, 22:47

      Если бы ситуация не получила огласку и не подняли бы шум, то Оренбург уже можно было поздравлять! Не надо вешать лапшу, дыма без огня не бывает.

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 4 мая 2021, 21:15

      «Оренбурга» Василий Столыпин...Здесь мафия и бесы 7 против одного ( купленные и абсолютно далёкие от самой игры черти )

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      Рейтинг: +7878

      Томик 4 мая 2021, 20:11

      А теперь - "хрен"! Даже не "нет". Сколько можно уже? Давайте, ремонтируйте стадион и добро пожаловать в следующем году, если пройдёте лицензирование.

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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 4 мая 2021, 20:11

      Та идите вы нах! За три года можно было и новый стадион построить

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      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 4 мая 2021, 20:01

      Как вариант - заявить в качестве домашнего стадиона поляну в Екатеринбурге. И не так далеко, и стадион классный

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