«Оренбург» – о лицензировании: «Три года всe разрешали, а сейчас нет»

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал ситуацию с лицензированием клуба для РПЛ.
– Готов ли «Оренбург» пройти лицензирование и сделают ли исключение для вас?
– Посмотрим. Сложно сказать пока.
– Говорят, что стадиону могут не дать лицензию.
– Я не знаю, клуб же решал там. Я не в курсе дела, что да как, конкретики не знаю, честно говоря. Но странно: три года всe разрешали, а сейчас нет.
– По спортивному принципу у вас все хорошо.
– Да, здесь все нормально, задача стоит, мы ее выполняем и постараемся выполнить. Никто эту задачу на сезон не снимал.
– Если будут какие-то моменты с точки зрения лицензирования, вы приложите максимальные усилия чтобы это сделать?
– Все будет сделано как положено, я думаю. По спортивной части точно уверен, что здесь вопросов нет. «Оренбург» будет бороться до конца за место в РПЛ.
- «Урал» оказался единственным клубом, поддержавшим «Оренбург».
- Реконструкцию стадиона «Газовик» планируют завершить к июню 2022 года.
- «Оренбург» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ и претендует на вторую путевку в РПЛ.
«Оренбургу» отказали в выдаче лицензии для РПЛ в порядке исключения