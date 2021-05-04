«Оренбург» – о лицензировании: «Три года всe разрешали, а сейчас нет»

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал ситуацию с лицензированием клуба для РПЛ.

– Готов ли «Оренбург» пройти лицензирование и сделают ли исключение для вас?

– Посмотрим. Сложно сказать пока.

– Говорят, что стадиону могут не дать лицензию.

– Я не знаю, клуб же решал там. Я не в курсе дела, что да как, конкретики не знаю, честно говоря. Но странно: три года всe разрешали, а сейчас нет.

– По спортивному принципу у вас все хорошо.

– Да, здесь все нормально, задача стоит, мы ее выполняем и постараемся выполнить. Никто эту задачу на сезон не снимал.

– Если будут какие-то моменты с точки зрения лицензирования, вы приложите максимальные усилия чтобы это сделать?

– Все будет сделано как положено, я думаю. По спортивной части точно уверен, что здесь вопросов нет. «Оренбург» будет бороться до конца за место в РПЛ.

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