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    Президент «Урала» Иванов – о выдаче лицензии «Оренбургу»: «Я голосовал за спортивный принцип, а не за клуб»

    Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему екатеринбургский клуб выступил за выдачу лицензии «Оренбургу» для игры в РПЛ.

    «Я голосовал за то, чтобы был соблюдена норма регламента. Не надо тут больше ничего выдумывать.

    Есть лицензионный комитет, который выдает лицензии. Выдадут ее «Оренбургу» или нет – никому неясно. Я голосовал за спортивный принцип, а не за «Оренбург».

    Если команда по спортивному принципу выходит в РПЛ, то она должна пройти лицензирование. Если она его не проходит – значит, команда выступать в лиге не должна. Я голосовал только за это», – сказал Иванов.

    • «Урал» оказался единственным клубом, поддержавшим «Оренбург». «Сочи» воздержался.
    • Реконструкцию стадиона «Газовик» планируется завершить к июню 2022 года.
    • «Оренбург» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ и претендует на вторую путевку в РПЛ.

    «Оренбургу» отказали в выдаче лицензии для РПЛ в порядке исключения

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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