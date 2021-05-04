Президент «Урала» Иванов – о выдаче лицензии «Оренбургу»: «Я голосовал за спортивный принцип, а не за клуб»

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему екатеринбургский клуб выступил за выдачу лицензии «Оренбургу» для игры в РПЛ.

«Я голосовал за то, чтобы был соблюдена норма регламента. Не надо тут больше ничего выдумывать.

Есть лицензионный комитет, который выдает лицензии. Выдадут ее «Оренбургу» или нет – никому неясно. Я голосовал за спортивный принцип, а не за «Оренбург».

Если команда по спортивному принципу выходит в РПЛ, то она должна пройти лицензирование. Если она его не проходит – значит, команда выступать в лиге не должна. Я голосовал только за это», – сказал Иванов.

«Урал» оказался единственным клубом, поддержавшим «Оренбург». «Сочи» воздержался.

Реконструкцию стадиона «Газовик» планируют завершить к июню 2022 года.

«Оренбург» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ и претендует на вторую путевку в РПЛ.

«Оренбургу» отказали в выдаче лицензии для РПЛ в порядке исключения