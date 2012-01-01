Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    Дзюба: «Такой большой клуб, как «Зенит», обязан выходить из группы в Лиге чемпионов»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после победы в чемпионате России.

    «Каждый сезон – особенный. Говорят, что легко, но это не так. Проиграй мы, не дай бог, «Локомотиву», то была бы мини-паника в Уфе, где непросто всем, команда борется за прописку в Премьер-лиге, там даже ничья, возможно, была бы хорошим результатом.

    Не хотели доводить до «Тамбова», даже шутили между собой, что если проиграем «Локомотиву» и скатаем 0:0 с «Уфой», то с «Тамбовом» при 1:0 будем на угловом держать мяч, чтобы не дай бог не пропустить.

    Поэтому хорошо, что все так закончилось. Говорят, что это легко, но это не так. Это все от лукавого, пусть говорят.

    С другой стороны, есть недосказанность в Лиге чемпионов, я сторонник того, что такой большой клуб, как «Зенит», обязан выходить из группы», – сказал Дзюба.

    • «Зенит» выиграл РПЛ третий раз подряд.
    • Команда стала семикратным чемпионом России.

    Дзюба: «Барриос запрыгнул и сломал мне полкостюма Дэдпула. Был бы меч, я бы его порешал»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:23
    Комментарии33
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12061

      Skull_Boy 13 минут назад

      А на практике приезжают малолетки из Бельгии и дают нереальных 3,14здюлей, вот таков большой клуб из России, который не может обыграть школьников с воротчиком в рамке, который не играл 2 года

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +556

      Алекс636363 20 минут назад

      правильно. выход - снизу. в россии он зенит, а в европе - надир.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6983

      GoLenaStop 29 минут назад

      Не сомневаюсь - как обычно, выйдет к епеней матери, досрачно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47047

      portero 43 минуты назад

      Дзюба ты о чем, в матче с Локо во втором тайме ты стоял вместе с Малкомом и Азмуном, к 60 минуте Семак должен был убрать тебя и бразилу. И это в каждой игре, 30 минут побегали и умерли, а в ЕК команды повыносливее раза в два. Так что сомневаюсь что в следующем году что-то изменится..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      хав_бек 58 минут назад

      Ну, раз обязан, значит надо выходить из группы, а не мечтать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      NIK32RUS 1 час назад

      когда перестанут судьи "докидывать" очки и уберете фарм клуб, то выйдете. А в следующем сезоне их будет два, а это 12 очков!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3104

      sobaka120982 1 час назад

      все верно сказал в последнем обзаце Но на деле в ЛЧ зенит ноль!!!тряпка!пустое место(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4837

      BarStep 1 час назад

      Как-то в основном спамовские здесь нервно вдруг вздрогнули на вполне адекватные слова капитана Зенита.. Да ещё гомельский хлопчик и пару неопределившихся к клубной принадлежности просвистели что-то про куплю-продажу...
      Парни, у вас все впереди (немного осталось ждать в принципе), вот осенью и поговорим здесь (если конечно она (осень) у вас вообще будет) о том какой клуб Зенит или Спартак говённее будет играть в ЛЧ и у кого каких ресурсов там (в ЛЧ) не окажется под рукой..
      Наберитесь терпения, ок?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2159

      Andrering87 > BarStep 59 минут назад

      Нашим клубам вообще делать нечего в еврокубках... Они только позорятся там...
      Наш чемпионат смотришь как просто уныло команды играют и мучаются на поле, уровень футбола у нас падает и будет продолжать падать..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6736

      САДЫЧОК 1 час назад

      Началось у Дрочиньё обязан , да Я , да Мы ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      black and yellow 1 час назад

      для этого нужно играть а не языком трепать

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85190
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru