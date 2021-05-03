Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба: «Такой большой клуб, как «Зенит», обязан выходить из группы в Лиге чемпионов»

Дзюба: «Такой большой клуб, как «Зенит», обязан выходить из группы в Лиге чемпионов»

3 мая 2021, 17:23
40

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после победы в чемпионате России.

«Каждый сезон – особенный. Говорят, что легко, но это не так. Проиграй мы, не дай бог, «Локомотиву», то была бы мини-паника в Уфе, где непросто всем, команда борется за прописку в Премьер-лиге, там даже ничья, возможно, была бы хорошим результатом.

Не хотели доводить до «Тамбова», даже шутили между собой, что если проиграем «Локомотиву» и скатаем 0:0 с «Уфой», то с «Тамбовом» при 1:0 будем на угловом держать мяч, чтобы не дай бог не пропустить.

Поэтому хорошо, что все так закончилось. Говорят, что это легко, но это не так. Это все от лукавого, пусть говорят.

С другой стороны, есть недосказанность в Лиге чемпионов, я сторонник того, что такой большой клуб, как «Зенит», обязан выходить из группы», – сказал Дзюба.

  • «Зенит» выиграл РПЛ третий раз подряд.
  • Команда стала семикратным чемпионом России.

Дзюба: «Барриос запрыгнул и сломал мне полкостюма Дэдпула. Был бы меч, я бы его порешал»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (40)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Лфшт
1620052340
Потому что никогда!!! Ибо Зенит это не большой клуб. Это чмошный клубишко, куда влили и вливают большие бабки.
Ответить
Mister_Tomsk
1620052895
плять, после каждого чемпионства такое говорят, а по факту что? где мы нынче по рейтингу? когда мы в последний раз видели зенит в 1/2 финала лч:? правильно ни когда... молчите, выходите молчком и играйте, доказывайте. а то ток можете на телефон члены дрочить, да петушиться в раздевалке с азмуном.
Ответить
belarus-gomel
1620055505
только не выйдет!! потому что там СУДЯТ честно!!!
Ответить
Иван Петров 1986
1620055899
Обязан то он обязан. Только такие игроки как зюба в ЛЧ слабоваты.
Ответить
black and yellow
1620056759
для этого нужно играть а не языком трепать
Ответить
САДЫЧОК
1620057835
Началось у Дрочиньё обязан , да Я , да Мы ...
Ответить
NIK32RUS
1620059054
когда перестанут судьи "докидывать" очки и уберете фарм клуб, то выйдете. А в следующем сезоне их будет два, а это 12 очков!
Ответить
portero
1620060050
Дзюба ты о чем, в матче с Локо во втором тайме ты стоял вместе с Малкомом и Азмуном, к 60 минуте Семак должен был убрать тебя и бразилу. И это в каждой игре, 30 минут побегали и умерли, а в ЕК команды повыносливее раза в два. Так что сомневаюсь что в следующем году что-то изменится..
Ответить
Skull_Boy
1620061871
А на практике приезжают малолетки из Бельгии и дают нереальных 3,14здюлей, вот таков большой клуб из России, который не может обыграть школьников с воротчиком в рамке, который не играл 2 года
Ответить
nik55
1620063057
одна проблема----судьи там нормальные
Ответить
Главные новости
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
6
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
9
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
23
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
3
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
2
Все новости
Все новости
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
3
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
9
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
23
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
1
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
15
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
7
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
38
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:31
2
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 19:30
56
Позиция агента Дивеева по удалению игрока в Воронеже
Вчера, 19:21
8
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 19:13
4
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
Вчера, 19:01
24
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
Вчера, 18:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+