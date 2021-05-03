Дзюба: «Такой большой клуб, как «Зенит», обязан выходить из группы в Лиге чемпионов»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после победы в чемпионате России.

«Каждый сезон – особенный. Говорят, что легко, но это не так. Проиграй мы, не дай бог, «Локомотиву», то была бы мини-паника в Уфе, где непросто всем, команда борется за прописку в Премьер-лиге, там даже ничья, возможно, была бы хорошим результатом.

Не хотели доводить до «Тамбова», даже шутили между собой, что если проиграем «Локомотиву» и скатаем 0:0 с «Уфой», то с «Тамбовом» при 1:0 будем на угловом держать мяч, чтобы не дай бог не пропустить.

Поэтому хорошо, что все так закончилось. Говорят, что это легко, но это не так. Это все от лукавого, пусть говорят.

С другой стороны, есть недосказанность в Лиге чемпионов, я сторонник того, что такой большой клуб, как «Зенит», обязан выходить из группы», – сказал Дзюба.

«Зенит» выиграл РПЛ третий раз подряд.

Команда стала семикратным чемпионом России.

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