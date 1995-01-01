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    Дзюба: «Барриос запрыгнул и сломал мне полкостюма Дэдпула. Был бы меч, я бы его порешал»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал об идее выйти в костюме Дэдпула на церемонию награждения по случаю чемпионства.

    «Я давно хотел его надеть, после второго чемпионства не рискнул, после первого не до этого было, а после третьего я для себя решил. Хотя были сомнения, но в итоге надел.

    Жена забыла мечи, я ругался, но и хорошо, что она забыла, потому что Барриос запрыгнул и сломал мне полкостюма. Был бы меч, я бы его порешал», – сказал Дзюба.

    • «Дэдпул» – американский комедийный фантастический боевик с Райаном Рейнольдсом в главной роли.
    • «Зенит» стал чемпионом России третий раз подряд и в седьмой раз в истории.

    Дзюба – о костюме: «Дэдпул умеет все, у него лучшая регенерация»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7888

      NewLife 4 минуты назад

      Не меч забыл, а мозг.

      0
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      Рейтинг: +2137

      Алехсбургер. 11 минут назад

      ))
      сказка ложь,да в ней намёк..)

      Отстаньте уже от великовозрастного пацана..
      Это не вы его тролите,а он вас..
      Молодец парень,как хочет,так и живёт.
      И в х.. не дует,так по мелочам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Batyga 59 минут назад

      У тебя же есть твой меч Артемка...протер его и вперед

      -1
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      Рейтинг: +4610

      Давид59 1 час назад

      Костюмчик симпатичный. Только я бы его лучше синеньким сделал. Красный что-то навевает.

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      Рейтинг: +3101

      Semenycch > Давид59 13 минут назад

      Это верно. Но если бы он надел синий, никто бы ничего не понял.

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