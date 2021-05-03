Дзюба: «Барриос запрыгнул и сломал мне полкостюма Дэдпула. Был бы меч, я бы его порешал»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал об идее выйти в костюме Дэдпула на церемонию награждения по случаю чемпионства.

«Я давно хотел его надеть, после второго чемпионства не рискнул, после первого не до этого было, а после третьего я для себя решил. Хотя были сомнения, но в итоге надел.

Жена забыла мечи, я ругался, но и хорошо, что она забыла, потому что Барриос запрыгнул и сломал мне полкостюма. Был бы меч, я бы его порешал», – сказал Дзюба.

«Дэдпул» – американский комедийный фантастический боевик с Райаном Рейнольдсом в главной роли.

«Зенит» стал чемпионом России третий раз подряд и в седьмой раз в истории.

Дзюба – о костюме: «Дэдпул умеет все, у него лучшая регенерация»