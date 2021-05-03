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  • Дзюба: «Барриос запрыгнул и сломал мне полкостюма Дэдпула. Был бы меч, я бы его порешал»

Дзюба: «Барриос запрыгнул и сломал мне полкостюма Дэдпула. Был бы меч, я бы его порешал»

3 мая 2021, 12:47
9

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал об идее выйти в костюме Дэдпула на церемонию награждения по случаю чемпионства.

«Я давно хотел его надеть, после второго чемпионства не рискнул, после первого не до этого было, а после третьего я для себя решил. Хотя были сомнения, но в итоге надел.

Жена забыла мечи, я ругался, но и хорошо, что она забыла, потому что Барриос запрыгнул и сломал мне полкостюма. Был бы меч, я бы его порешал», – сказал Дзюба.

  • «Дэдпул» – американский комедийный фантастический боевик с Райаном Рейнольдсом в главной роли.
  • «Зенит» стал чемпионом России третий раз подряд и в седьмой раз в истории.

Дзюба – о костюме: «Дэдпул умеет все, у него лучшая регенерация»

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Барриос Вильмар
Комментарии (9)
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Давид59
1620035728
Костюмчик симпатичный. Только я бы его лучше синеньким сделал. Красный что-то навевает.
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Batyga
1620037723
У тебя же есть твой меч Артемка...протер его и вперед
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Алехсбургер.
1620040626
)) сказка ложь,да в ней намёк..) Отстаньте уже от великовозрастного пацана.. Это не вы его тролите,а он вас.. Молодец парень,как хочет,так и живёт. И в х.. не дует,так по мелочам.
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NewLife
1620041073
Не меч забыл, а мозг.
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talgatnurzhanov2006
1620041548
у него есть жена?
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Atom2020
1620043481
Так писюном бы затыкал этого Барриоса ... зачем тебе меч? ... зря что ли тренировался на камеру ...
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Hektor 84
1620045022
Так надо было болт достать
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rash1959
1620047993
«Барриос запрыгнул и сломал мне йух...
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subbotaspartak
1620057322
У тебя меч всегда под рукой
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