Дзюба – о костюме: «Дэдпул умеет все, у него лучшая регенерация»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы в чемпионате России. После матча с «Локомотивом» (6:1) он оделся в костюм Дэдпула.

«Дэдпул умеет все, у него лучшая регенерация – это я. Проспорил ли я кому-то? Нет, у меня давно этот костюм, я хотел как-то побаловаться. Третье подряд чемпионство, мне кажется, можно себе позволить.

Соперник подходящий был, на серии побед. Мы были едины, спасибо болельщикам. Теперь хочется показать себя в Лиге чемпионов», – сказал Дзюба.