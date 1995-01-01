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    Дзюба – о костюме: «Дэдпул умеет все, у него лучшая регенерация»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы в чемпионате России. После матча с «Локомотивом» (6:1) он оделся в костюм Дэдпула.

    «Дэдпул умеет все, у него лучшая регенерация – это я. Проспорил ли я кому-то? Нет, у меня давно этот костюм, я хотел как-то побаловаться. Третье подряд чемпионство, мне кажется, можно себе позволить.

    Соперник подходящий был, на серии побед. Мы были едины, спасибо болельщикам. Теперь хочется показать себя в Лиге чемпионов», – сказал Дзюба.

    • «Зенит» выиграл РПЛ в третий раз подряд.
    • На счету Дзюбы 16 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1611

      kvm 3 минуты назад

      @банько

      0
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      Рейтинг: +3460

      Fusballer 47 минут назад

      Какой милый мальчик Артёмка)))

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