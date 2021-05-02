Дзюба – о костюме: «Дэдпул умеет все, у него лучшая регенерация»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы в чемпионате России. После матча с «Локомотивом» (6:1) он оделся в костюм Дэдпула.
«Дэдпул умеет все, у него лучшая регенерация – это я. Проспорил ли я кому-то? Нет, у меня давно этот костюм, я хотел как-то побаловаться. Третье подряд чемпионство, мне кажется, можно себе позволить.
Соперник подходящий был, на серии побед. Мы были едины, спасибо болельщикам. Теперь хочется показать себя в Лиге чемпионов», – сказал Дзюба.
- «Зенит» выиграл РПЛ в третий раз подряд.
- На счету Дзюбы 16 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата.
Источник: «Матч ТВ»