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  • РПЛ. «Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо» и закрепился на четвертом месте

РПЛ. «Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо» и закрепился на четвертом месте

1 мая 2021, 15:56
38

В матче 28-го тура РПЛ «Рубин» на своем поле взял верх над московским «Динамо».

Победу казанцам принесли голы Джордже Деспотовича и Хван Ин Бома.

С 54-й минуты команда Леонида Слуцкого играла вдесятером после удаления Ильи Самошникова.

«Рубин» набрал 49 очков и закрепился на четвертом месте, «Динамо» осталось на седьмой строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Деспотович, 15; 2:0 – Ин Бом, 80.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Бакаев (Зуев, 54), Макаров (Костюков, 90+1), Самошников, Йевтич (Шатов, 73), Абильдгор, Хван (Мусаев, 90), Деспотович.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев (Нойштедтер, 68), Евгеньев, Ордец, Варела, Фомин, Грулeв (Тюкавин, 60), Лесовой, Шиманьски, Моро (Захарян, 60), Н'Жи (Комличенко, 68).

Предупреждения: Хван, 42; Абильдгор, 70; Макаров, 73 – Шиманьски, 9; Скопинцев, 35; Фомин, 90.

Удаление: Самошников, 54 – нет.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо
Комментарии (38)
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xaker92
1619873935
От всей души поздравляю команду. Действительно наиграли на победу!
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S.K.V.
1619873972
РУБИН ПРОСТО КРАСАВЦЫ,С ПОБЕДОЙ !!!
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portero
1619874012
Рубин с победой!!! Везунчики они , судейка чуток симпатизировал Динамо, но не помогло....
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knikos
1619874141
Ну Слуцкий , ну команду сделал ! Молодец ! Рубин - с победой ! Заслуженной ! Вот характер у команды ! Крутые ребята ! Надо в Еврокубки ! Заслужили !
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Ageorgov
1619874247
С победой, Казань! Юрий Дюпин , конечно, лучший! У «Динамо» моментов много, да что толку ? - ноль…
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Аид666
1619874489
Слуцкий - красава!
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JTherry
1619874999
молодцы Рубиновые, с победой!!!
Ответить
житель СПб
1619875375
Игра - интересная! С одной стороны, конечно, 2 удара в створ - 2 гола... Иногда думается - а какое соглашение там с лукавым Слуцкий заключил!? Ну чтобы так везло?! Но, с другой стороны, сразу вспоминаешь: везет тому, кто везет! Рубин - везет! Очень организованная команда, и организовал ее именно Слуцкий. С третьей стороны, у них есть Дюпин - наверное, лучший вратарь в Лиге на данный момент. Кстати, Шунина пора отправлять... в Ротор, если Динамо планирует что-то достигать. Да, и динамовцам не помешало бы потренировать удары по воротам! Это им сильно поможет...
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Рубинище
1619875481
Ну красавцы, счастья вагон и маленькая тележка. Черданцев, всю игру топил за Динамо, только на 93 добавленной понял, без шансов. Наглядно увидили, что Дюпин лучше Шунина , или Гилерме. А кореец цепкий какой оказался, спасибо игроку сборной понятно что не из спортивных качеств там. А в таблице мы в 3х очках от лиги чемпионов. как и оторвались от Динамо Сочи и ЦСКА.
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garet12222
1619882496
Рубин, с победой! Желаю и спартачей обогнать
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