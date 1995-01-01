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    РПЛ. «Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо» и закрепился на четвертом месте

    В матче 28-го тура РПЛ «Рубин» на своем поле взял верх над московским «Динамо».

    Победу казанцам принесли голы Джордже Деспотовича и Хван Ин Бома.

    С 54-й минуты команда Леонида Слуцкого играла вдесятером после удаления Ильи Самошникова.

    «Рубин» набрал 49 очков и закрепился на четвертом месте, «Динамо» осталось на седьмой строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Деспотович, 15; 2:0 – Ин Бом, 80.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Бакаев (Зуев, 54), Макаров (Костюков, 90+1), Самошников, Йевтич (Шатов, 73), Абильдгор, Хван (Мусаев, 90), Деспотович.

    «Динамо»: Шунин, Скопинцев (Нойштедтер, 68), Евгеньев, Ордец, Варела, Фомин, Грулeв (Тюкавин, 60), Лесовой, Шиманьски, Моро (Захарян, 60), Н'Жи (Комличенко, 68).

    Предупреждения: Хван, 42; Абильдгор, 70; Макаров, 73 – Шиманьски, 9; Скопинцев, 35; Фомин, 90.

    Удаление: Самошников, 54 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии26
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      Рейтинг: +2918

      _Marqella_ 2 минуты назад

      Рубин с победой !!! Я за Слуцкого !!!

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      Рейтинг: +1552

      B.G. 40 минут назад

      Рубин с очередной победой!

      0
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      Рейтинг: +198

      garet12222 1 час назад

      Рубин, с победой! Желаю и спартачей обогнать

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2008

      ААМ 1 час назад

      Поздравляю Рубин и Слуцкого. Так держать!

      2
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      Рейтинг: +6967

      GoLenaStop 2 часа назад

      Рубин зарубил Динамо!..
      Достойный матч, а для Рубина - супер!!!! вдесятером забили.
      Явно, без местного колдовства не обошлось.
      Хи...
      Спасибо за игру!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      RUSSIANPOWER 2 часа назад

      Ну что, господа. Ждем Нойштедтера в сборной, усатый без него все равно не сможет.. А Рубин с победой!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21535

      silver29 2 часа назад

      Все сдулся немец ментов . Рубину поздравления, Слуцкий лучший российский тренер !

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      Рейтинг: +3092

      sobaka120982 > silver29 2 часа назад

      а как же федотов?

      0
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      Рейтинг: +21535

      silver29 > sobaka120982 1 час назад

      а ни как, твой федотов только с деньгами что-то изображает

      0
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      Рейтинг: +454

      GammiD 3 часа назад

      Обыграли в 10-м 12 игроков динамо. В прочем как обычно, судья за дырку. А дырке куй а не очки.

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      Рейтинг: +1641

      Play 3 часа назад

      У меня вопрос по поводу удаления. Когда оспаривали удаление Ахметова за фол на Соболеве, основные аргументы были то, что удар в голень, а не в голеностоп, и нога Соболева была поднята над газоном, мол в такой ситуации травму не нанести и это фол только на жёлтую. Сейчас пересматривал эпизод с удалением в этом матче, то же самое, удар выше голеностопа и нога пострадавшего в воздухе, опять удаление, опять ошибка что ли?

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      Рейтинг: +10521

      ilichkadr > Play 2 часа назад

      У Ахметова была "щёчка" и не было агрессии, пытался отобрать мяч. У Самошникова иная ситуация. Агрессивно шёл прямой ногой, пытался не отобрать мяч, а выбить (опередить). Что собственно и произошло, пяткой попадает в мяч, а стопой в голеностоп.
      P.S. На повторе видно, что Самошников прыгал специально. Поэтому всё по делу. Мешков прав.

      2
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      Рейтинг: +6145

      Рубинище 3 часа назад

      Ну красавцы, счастья вагон и маленькая тележка. Черданцев, всю игру топил за Динамо, только на 93 добавленной понял, без шансов. Наглядно увидили, что Дюпин лучше Шунина , или Гилерме. А кореец цепкий какой оказался, спасибо игроку сборной понятно что не из спортивных качеств там. А в таблице мы в 3х очках от лиги чемпионов. как и оторвались от Динамо Сочи и ЦСКА.

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      Рейтинг: +29079

      zra78 > Рубинище 3 часа назад

      В одном матче? На дистанции Шунин Дюпина заткнёт за пояс,а Гилерме даже не выходя на матч лучше

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      Рейтинг: +454

      GammiD > zra78 3 часа назад

      Маринато сейчас очень не стабилен. Когда паспорт давали был вторым в лиге. Сейчас нет, не сильнее Дюпина.

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