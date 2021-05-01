РПЛ. «Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо» и закрепился на четвертом месте

В матче 28-го тура РПЛ «Рубин» на своем поле взял верх над московским «Динамо».
Победу казанцам принесли голы Джордже Деспотовича и Хван Ин Бома.
С 54-й минуты команда Леонида Слуцкого играла вдесятером после удаления Ильи Самошникова.
«Рубин» набрал 49 очков и закрепился на четвертом месте, «Динамо» осталось на седьмой строчке.
Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур
Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Деспотович, 15; 2:0 – Ин Бом, 80.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Бакаев (Зуев, 54), Макаров (Костюков, 90+1), Самошников, Йевтич (Шатов, 73), Абильдгор, Хван (Мусаев, 90), Деспотович.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев (Нойштедтер, 68), Евгеньев, Ордец, Варела, Фомин, Грулeв (Тюкавин, 60), Лесовой, Шиманьски, Моро (Захарян, 60), Н'Жи (Комличенко, 68).
Предупреждения: Хван, 42; Абильдгор, 70; Макаров, 73 – Шиманьски, 9; Скопинцев, 35; Фомин, 90.
Удаление: Самошников, 54 – нет.