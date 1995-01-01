Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    Ковач: «Головин соответствует уровню «Баварии». С ним «Монако» прогрессирует»

    Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал о работе с российским полузащитником Александром Головиным.

    – Голо – очень хороший футболист и умный парень, он мне нравится. Он очень важный для нас футболист. У него прекрасная техника, отличный удар, кроссы, передачи, хорошее чувство мяча, обработка…

    Его травма в начале сезона стала большой проблемой для нас, он сломался уже во втором туре и пропустил много матчей. Сейчас он вернулся и добавил нашей игре качества и разнообразия.

    С ним мы прогрессируем. И он – одна из причин, почему мы проводим такой успешный сезон.

    – Головин соответствует уровню игроков «Баварии», уровню топ-команд?

    – Я бы сказал да, он хорошо прогрессирует. Техника всегда была при нем. Тактически мы изменили в его игре несколько деталей, но Голо – игрок атаки, и ему нужно научиться аспектам игры в обороне. Для современного футбола это необходимо.

    Он очень сильно прибавил в «физике». Он не выглядит мощным? Сильный – не обязательно мощный. Он в очень хорошей форме.

    • В текущем сезоне Головин провел 21 матч, забил четыре гола и сделал восемь ассистов.
    • «Монако» идет на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1.

    Головин: «Зимой мной интересовался «Вест Хэм», но это немного шаг назад»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:56
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8275

      Вомбат 2 часа назад

      Который раз приходитс писать, что болельщики Монако, а также спортивные журналисты и эксперты во Франции недовольны Головиным. Он играет хорошо и отвоевал место в основе, но от него все время ждали большего, и это большее он выдал только в части прошлого сезона, когда он играл атакующего полузащитника. Сейчас обе позиции АПЗ занимают Чуамени и Фофана, которые, как минимум не хуже. Ну а Ковач рахваливает Головина потому что тот оперативно переучился играть вингера, причем попеременно играет на обоих флангах, так как у него обе ноги одинаковые. Вингер из Головина неплохой, но не более того. А в сборной Головин играет то опорника, то АПЗ, хотя находясь в Монако, он утратил соответствующие навыки и смотрится на этих позициях неубедительно. Это одна из причин поражения России от Словакии. Ну а как сыграет Головин на Евро и сыграет ли вообще никто не знает.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3019

      Snek > Вомбат 1 час назад

      Головин играет стандартного "Бокс ту Бокс". Ковач его хвалит, потому что трудно найти игрока, который готов делать столько черновой работы, он многим напоминает Н'голо Канте.
      В наше время трудно найти полузащитника, который каждый матч готов выполнять огромный объём набор, не лезть постоянно в атаку, оставляю свою зону, а просто терпеливо и кропотливо делать свою работу и ждать момента на свою зону. Всё-таки амбиции и мотивация большинства игроков в голах, голевых пасах, организованных моментах и т.д. Потому что голы имеют определяющее значение в футболе. Никто не вспомнит через 20 лет Канте, который хреначит в своей зоне как папа Карло, отрабатывая во всех аспектах и организуя команде переход от защиты к атаке. Зато вспомнят того, кто забивал голы или отдавал пасы, кто был мотором атак.
      Ковач просто рад, что у него в руках такой редкий трудяга, да ещё и не только с желанием, а с реальным талантом, техникой и физикой. Кстати Ковач не прото так говорит про оборонительные требования к Головину, он хочет, что Александр ещё и опорную зону на себя забрал, чтобы быть точной копией Канте.
      И да, если я в своём опусе не ошибаюсь, для Монако Головин действительно очень и очень важен, а в случае если Ковач добьётся желаемого от Головина, то он будет играть как пол команды.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12636

      Garrincha58 3 часа назад

      Головин чтобы стать звездой должен и в сборной играть так чтобы мы видели как он прогрессирует, а что там в Монако мне лично пофиг,но в сборной ничего такого прогрессирующего в его игре нет, а другой наш супер звездун Миранчук вообще стух

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20153

      bset > Garrincha58 2 часа назад

      То есть то, что Месси в сборной ничего не показывает, говорит о том, что он не звезда?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +71

      SLADE2020 > bset 2 часа назад

      Эка, как мы планку задрали высоко, нам уже финал ЧМ ни о чем не говорит.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20153

      bset > SLADE2020 2 часа назад

      А он ли внес необходимый вклад в том, чтобы до финала дойти? Играй Головин за Аргентину и ничего не делай, также абсолютно дошел бы до финала.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3385

      Fusballer > bset 2 часа назад

      Согласен. Месси в Барсе играет гораздо лучше, чем в сборной. Кроме финала ЧМ-2014 достижений нет.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85118
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru