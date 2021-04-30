Ковач: «Головин соответствует уровню «Баварии». С ним «Монако» прогрессирует»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал о работе с российским полузащитником Александром Головиным.

– Голо – очень хороший футболист и умный парень, он мне нравится. Он очень важный для нас футболист. У него прекрасная техника, отличный удар, кроссы, передачи, хорошее чувство мяча, обработка…

Его травма в начале сезона стала большой проблемой для нас, он сломался уже во втором туре и пропустил много матчей. Сейчас он вернулся и добавил нашей игре качества и разнообразия.

С ним мы прогрессируем. И он – одна из причин, почему мы проводим такой успешный сезон.

– Головин соответствует уровню игроков «Баварии», уровню топ-команд?

– Я бы сказал да, он хорошо прогрессирует. Техника всегда была при нем. Тактически мы изменили в его игре несколько деталей, но Голо – игрок атаки, и ему нужно научиться аспектам игры в обороне. Для современного футбола это необходимо.

Он очень сильно прибавил в «физике». Он не выглядит мощным? Сильный – не обязательно мощный. Он в очень хорошей форме.

В текущем сезоне Головин провел 21 матч, забил четыре гола и сделал восемь ассистов.

«Монако» идет на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1.

Головин: «Зимой мной интересовался «Вест Хэм», но это немного шаг назад»