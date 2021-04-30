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  • Ковач: «Головин соответствует уровню «Баварии». С ним «Монако» прогрессирует»

Ковач: «Головин соответствует уровню «Баварии». С ним «Монако» прогрессирует»

30 апреля 2021, 09:56
6

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал о работе с российским полузащитником Александром Головиным.

– Голо – очень хороший футболист и умный парень, он мне нравится. Он очень важный для нас футболист. У него прекрасная техника, отличный удар, кроссы, передачи, хорошее чувство мяча, обработка…

Его травма в начале сезона стала большой проблемой для нас, он сломался уже во втором туре и пропустил много матчей. Сейчас он вернулся и добавил нашей игре качества и разнообразия.

С ним мы прогрессируем. И он – одна из причин, почему мы проводим такой успешный сезон.

– Головин соответствует уровню игроков «Баварии», уровню топ-команд?

– Я бы сказал да, он хорошо прогрессирует. Техника всегда была при нем. Тактически мы изменили в его игре несколько деталей, но Голо – игрок атаки, и ему нужно научиться аспектам игры в обороне. Для современного футбола это необходимо.

Он очень сильно прибавил в «физике». Он не выглядит мощным? Сильный – не обязательно мощный. Он в очень хорошей форме.

  • В текущем сезоне Головин провел 21 матч, забил четыре гола и сделал восемь ассистов.
  • «Монако» идет на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1.

Головин: «Зимой мной интересовался «Вест Хэм», но это немного шаг назад»

Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Франция. Лига 1 Монако Бавария Головин Александр Ковач Нико
Комментарии (6)
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Garrincha58
1619767277
Головин чтобы стать звездой должен и в сборной играть так чтобы мы видели как он прогрессирует, а что там в Монако мне лично пофиг,но в сборной ничего такого прогрессирующего в его игре нет, а другой наш супер звездун Миранчук вообще стух
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Вомбат
1619770989
Который раз приходитс писать, что болельщики Монако, а также спортивные журналисты и эксперты во Франции недовольны Головиным. Он играет хорошо и отвоевал место в основе, но от него все время ждали большего, и это большее он выдал только в части прошлого сезона, когда он играл атакующего полузащитника. Сейчас обе позиции АПЗ занимают Чуамени и Фофана, которые, как минимум не хуже. Ну а Ковач рахваливает Головина потому что тот оперативно переучился играть вингера, причем попеременно играет на обоих флангах, так как у него обе ноги одинаковые. Вингер из Головина неплохой, но не более того. А в сборной Головин играет то опорника, то АПЗ, хотя находясь в Монако, он утратил соответствующие навыки и смотрится на этих позициях неубедительно. Это одна из причин поражения России от Словакии. Ну а как сыграет Головин на Евро и сыграет ли вообще никто не знает.
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sergeypcn3fokin
1619792353
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