Ковач: «Головин соответствует уровню «Баварии». С ним «Монако» прогрессирует»

Который раз приходитс писать, что болельщики Монако, а также спортивные журналисты и эксперты во Франции недовольны Головиным. Он играет хорошо и отвоевал место в основе, но от него все время ждали большего, и это большее он выдал только в части прошлого сезона, когда он играл атакующего полузащитника. Сейчас обе позиции АПЗ занимают Чуамени и Фофана, которые, как минимум не хуже. Ну а Ковач рахваливает Головина потому что тот оперативно переучился играть вингера, причем попеременно играет на обоих флангах, так как у него обе ноги одинаковые. Вингер из Головина неплохой, но не более того. А в сборной Головин играет то опорника, то АПЗ, хотя находясь в Монако, он утратил соответствующие навыки и смотрится на этих позициях неубедительно. Это одна из причин поражения России от Словакии. Ну а как сыграет Головин на Евро и сыграет ли вообще никто не знает.
Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал о работе с российским полузащитником Александром Головиным.
– Голо – очень хороший футболист и умный парень, он мне нравится. Он очень важный для нас футболист. У него прекрасная техника, отличный удар, кроссы, передачи, хорошее чувство мяча, обработка…
Его травма в начале сезона стала большой проблемой для нас, он сломался уже во втором туре и пропустил много матчей. Сейчас он вернулся и добавил нашей игре качества и разнообразия.
С ним мы прогрессируем. И он – одна из причин, почему мы проводим такой успешный сезон.
– Головин соответствует уровню игроков «Баварии», уровню топ-команд?
– Я бы сказал да, он хорошо прогрессирует. Техника всегда была при нем. Тактически мы изменили в его игре несколько деталей, но Голо – игрок атаки, и ему нужно научиться аспектам игры в обороне. Для современного футбола это необходимо.
Он очень сильно прибавил в «физике». Он не выглядит мощным? Сильный – не обязательно мощный. Он в очень хорошей форме.
- В текущем сезоне Головин провел 21 матч, забил четыре гола и сделал восемь ассистов.
- «Монако» идет на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1.
Головин: «Зимой мной интересовался «Вест Хэм», но это немного шаг назад»