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  • Головин: «Зимой мной интересовался «Вест Хэм», но это немного шаг назад»

Головин: «Зимой мной интересовался «Вест Хэм», но это немного шаг назад»

29 апреля 2021, 21:32
9

Полузащитник «Монако» Александр Головин подтвердил, что на него претендовал «Вест Хэм», а также объяснил свой отказ лондонскому клубу.

«Правда, что зимой мной интересовался «Вест Хэм». Понятно, что АПЛ. Но я решил, что я уже тут долгое время. У «Монако» больше шансов, чем у «Вест Хэма» играть в Лиге чемпионов и в еврокубках. Плюс «Вест Хэм» – это даже немного шаг назад. Если будет предложение от топового клуба, то это шаг вперeд и его нужно делать.

Когда был травмирован, я не то, чтобы хотел вернуться в Россию. Просто было больше мыслей в голове о том, что там хорошо. Это дом, родной язык. Но не было такого, что я был готов принять решение вернуться. Близко к такому не было.

Не чувствую, что нахожусь в стагнации. Наоборот, чувствую развитие. С приходом нового тренерского штаба стал понимать больше физически и тактически, чтобы быть полезным. Точно знаю, что развитие идeт», – сказал 24-летний россиянин.

  • В текущем сезоне Головин провел 21 матч, забил четыре гола и сделал восемь ассистов.
  • «Монако» идет на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1.
  • «Вест Хэм» занимает пятую строчку в АПЛ.

Головин: «Фабрегас похож на Дзюбу – разговаривает постоянно»

Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига Монако Вест Хэм Головин Александр
Комментарии (9)
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Боцман59rus
1619722164
В таблицу АПЛ загляни, прежде чем глупости говорить. В Англии даже без ЛЧ играть интереснее и слиднее
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vladimir-7
1619724499
Правильно, надо со всей объективной и взвешенной оценкой решать такие вопросы.
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Константинн
1619730841
АПЛ - шаг назад??? Посмотрю я где ты будешь после Монако (не смотря на всю инфу о тебе). Если б не владельцы с русскими корнями, сидел бы как миранчук на лавке.
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sevenn903
1619740302
Злые вы какие то ребята, мне верится что и Монако и Саша еще скажут своё слово в Европе а Вест Хэм хороший клуб...
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euro9
1619758202
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Dgad
1619778847
Ну Монако сейчас в Лигу Чемпионов попадет, а ВестХем дай бог в Лигу Европы,так что поиграть в ЛЧ поинтереснее.
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