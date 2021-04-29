Головин: «Зимой мной интересовался «Вест Хэм», но это немного шаг назад»

Полузащитник «Монако» Александр Головин подтвердил, что на него претендовал «Вест Хэм», а также объяснил свой отказ лондонскому клубу.

«Правда, что зимой мной интересовался «Вест Хэм». Понятно, что АПЛ. Но я решил, что я уже тут долгое время. У «Монако» больше шансов, чем у «Вест Хэма» играть в Лиге чемпионов и в еврокубках. Плюс «Вест Хэм» – это даже немного шаг назад. Если будет предложение от топового клуба, то это шаг вперeд и его нужно делать.

Когда был травмирован, я не то, чтобы хотел вернуться в Россию. Просто было больше мыслей в голове о том, что там хорошо. Это дом, родной язык. Но не было такого, что я был готов принять решение вернуться. Близко к такому не было.

Не чувствую, что нахожусь в стагнации. Наоборот, чувствую развитие. С приходом нового тренерского штаба стал понимать больше физически и тактически, чтобы быть полезным. Точно знаю, что развитие идeт», – сказал 24-летний россиянин.

В текущем сезоне Головин провел 21 матч, забил четыре гола и сделал восемь ассистов.

«Монако» идет на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1.

«Вест Хэм» занимает пятую строчку в АПЛ.

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