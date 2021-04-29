Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Госдума рассмотрит законопроект о борьбе с договорными матчами и коррупцией в спорте

Госдума рассмотрит законопроект о борьбе с договорными матчами и коррупцией в спорте

29 апреля 2021, 16:27
5

Министерство спорта России подготовило законопроект о борьбе с договорными матчами и коррупцией в спорте. Скоро он будет внесен в Госдуму.

«Предлагаемые нормы расширяют понятие противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. В частности, проектом определяется содержание «конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта» и «инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта.

Противоправным влиянием на результат спортивного соревнования, помимо подкупа спортсменов и других уже перечисленных в законодательстве приемов, будут считаться использование инсайдерской информации, а также непринятие мер по предотвращению конфликта интересов.

Нередко инсайдерская информация используется для игры на тотализаторе. Но также она может стать способом незаконного влияния на результат матча, если, допустим, команде сообщат тактический план на будущую игру, подготовленный их противником.

Таким образом, лица, уличенные в попытках спортивного шпионажа и продаже инсайдерской информации, могут быть привлечены к ответственности», – рассказал председатель правления ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1619703828
Шпионские игры прямо... ГД себе наверное премию выпишут за непосильные труды...
Ответить
mutabor0992
1619707890
А как же вынужденная коррупция???Вынужденные договорные матчи тоже будут???Ну или как там ЭТО называется?А то я в терминах не силен.)
Ответить
vladimir-7
1619708617
Коррупционеры Госдумы рассмотрят законопроект о коррупции в спорте.
Ответить
NewLife
1619715398
Ну, как известно, в РФС конфликта интересов нет потому, что владельцы синита и одновременно начальники РФС честные люди и для избежания в этой ситуации конфликта интересов делают все, чтобы синит не выигрывал чемпионство, даже вилку уволили, но не получается, как ни стараются. Поэтому более правильно было бы проект этого закона сначала рассмотреть и одобрить на совете директоров Газпрома.
Ответить
Ганнибал Лектор
1619718401
Это как? Фонд "Пчелы против меда"?
Ответить
Главные новости
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
23:51
1
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
23:34
2
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
22:48
6
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
22:07
9
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
22:02
22
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
21:59
1
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
3
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
2
Все новости
Все новости
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
23:21
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
23:06
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
22:29
3
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
22:02
22
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
21:59
1
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
11
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
20:24
7
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
38
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
2
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
53
Позиция агента Дивеева об удалении игрока в Воронеже
19:21
8
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
4
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
24
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
9
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+