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    Госдума рассмотрит законопроект о борьбе с договорными матчами и коррупцией в спорте

    Министерство спорта России подготовило законопроект о борьбе с договорными матчами и коррупцией в спорте. Скоро он будет внесен в Госдуму.

    «Предлагаемые нормы расширяют понятие противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. В частности, проектом определяется содержание «конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта» и «инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта.

    Противоправным влиянием на результат спортивного соревнования, помимо подкупа спортсменов и других уже перечисленных в законодательстве приемов, будут считаться использование инсайдерской информации, а также непринятие мер по предотвращению конфликта интересов.

    Нередко инсайдерская информация используется для игры на тотализаторе. Но также она может стать способом незаконного влияния на результат матча, если, допустим, команде сообщат тактический план на будущую игру, подготовленный их противником.

    Таким образом, лица, уличенные в попытках спортивного шпионажа и продаже инсайдерской информации, могут быть привлечены к ответственности», – рассказал председатель правления ассоциации юристов России Владимир Груздев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7877

      NewLife 36 минут назад

      Ну, как известно, в РФС конфликта интересов нет потому, что владельцы синита и одновременно начальники РФС честные люди и для избежания в этой ситуации конфликта интересов делают все, чтобы синит не выигрывал чемпионство, даже вилку уволили, но не получается, как ни стараются.
      Поэтому более правильно было бы проект этого закона сначала рассмотреть и одобрить на совете директоров Газпрома.

      0
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      Рейтинг: +17205

      vladimir-7 2 часа назад

      Коррупционеры Госдумы рассмотрят законопроект о коррупции в спорте.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3630

      mutabor0992 2 часа назад

      А как же вынужденная коррупция???Вынужденные договорные матчи тоже будут???Ну или как там ЭТО называется?А то я в терминах не силен.)

      1
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      Рейтинг: +46928

      portero 3 часа назад

      Шпионские игры прямо... ГД себе наверное премию выпишут за непосильные труды...

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