Госдума рассмотрит законопроект о борьбе с договорными матчами и коррупцией в спорте

Министерство спорта России подготовило законопроект о борьбе с договорными матчами и коррупцией в спорте. Скоро он будет внесен в Госдуму.

«Предлагаемые нормы расширяют понятие противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. В частности, проектом определяется содержание «конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта» и «инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта.

Противоправным влиянием на результат спортивного соревнования, помимо подкупа спортсменов и других уже перечисленных в законодательстве приемов, будут считаться использование инсайдерской информации, а также непринятие мер по предотвращению конфликта интересов.

Нередко инсайдерская информация используется для игры на тотализаторе. Но также она может стать способом незаконного влияния на результат матча, если, допустим, команде сообщат тактический план на будущую игру, подготовленный их противником.

Таким образом, лица, уличенные в попытках спортивного шпионажа и продаже инсайдерской информации, могут быть привлечены к ответственности», – рассказал председатель правления ассоциации юристов России Владимир Груздев.