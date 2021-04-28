«Спартак» обратился в ЭСК и КДК по поводу судейства в матче ФНЛ «Спартак-2» – «Факел»

«Спартак» недоволен работой судейской бригады в матче 39-го тура ФНЛ «Спартак-2» – «Факел» (3:5).Клуб подал жалобу в Экспертно-судейскую комиссию и КДК РФС.

«Подали в ЭСК и КДК с просьбой рассмотреть судейство сегодняшнего матча «Спартака-2». Надеемся на профессиональный разбор моментов и справедливое решение по его итогам», – сказал директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.