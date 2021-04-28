Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» обратился в ЭСК и КДК по поводу судейства в матче ФНЛ «Спартак-2» – «Факел»

«Спартак» обратился в ЭСК и КДК по поводу судейства в матче ФНЛ «Спартак-2» – «Факел»

28 апреля 2021, 20:35
5

«Спартак» недоволен работой судейской бригады в матче 39-го тура ФНЛ «Спартак-2»«Факел» (3:5).Клуб подал жалобу в Экспертно-судейскую комиссию и КДК РФС.

«Подали в ЭСК и КДК с просьбой рассмотреть судейство сегодняшнего матча «Спартака-2». Надеемся на профессиональный разбор моментов и справедливое решение по его итогам», – сказал директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

  • «Спартак-2» идет в ФНЛ 15-м.
  • «Факел» занимает 9-е место.
  • Матч в поле обслуживал Владимир Сельдяков из Балашихи.

Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Спартак Спартак-2 Факел
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Almo91
1619633124
Хоть и болею за Спартак,но если честно уже задолбали ныть
Ответить
mirspirs25
1619643726
Надо подать жалобы на все предыдущие матчи сезона
Ответить
_Marqella_
1619683958
клоуны...
Ответить
Главные новости
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
23:34
1
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
22:48
6
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
22:07
9
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
22:02
22
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
21:59
1
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
3
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
1
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
10
Все новости
Все новости
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
21:25
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
5
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
26 августа
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
26 августа
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
21 августа
21
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
21 августа
1
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
21 августа
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
20 августа
6
Экс-защитник сборной России перешел в клуб Басты
20 августа
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
20 августа
5
«Класс засуньте в пятую точку»: Юран – о специфике ФНЛ
20 августа
2
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
19 августа
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
19 августа
Байрамян рассказал о методах Юрана
19 августа
1
ФотоКлуб Первой лиги расстался с экс-спартаковцем – одним из 26 новичков, подписанных в июле
19 августа
«Челябинск» подал протест на результат матча с «Торпедо»
18 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+