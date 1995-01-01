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    «Спартак» обратился в ЭСК и КДК по поводу судейства в матче ФНЛ «Спартак-2» – «Факел»

    «Спартак» недоволен работой судейской бригады в матче 39-го тура ФНЛ «Спартак-2»«Факел» (3:5).Клуб подал жалобу в Экспертно-судейскую комиссию и КДК РФС.

    «Подали в ЭСК и КДК с просьбой рассмотреть судейство сегодняшнего матча «Спартака-2». Надеемся на профессиональный разбор моментов и справедливое решение по его итогам», – сказал директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

    • «Спартак-2» идет в ФНЛ 15-м.
    • «Факел» занимает 9-е место.
    • Матч в поле обслуживал Владимир Сельдяков из Балашихи.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +23842

      пьяныйхоровод 54 минуты назад

      На всех уровнях одно и то же )))

      3
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      Рейтинг: +29

      Almo91 59 минут назад

      Хоть и болею за Спартак,но если честно уже задолбали ныть

      4
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      Рейтинг: +445

      O-kolesov > Almo91 42 минуты назад

      Золотые слова.

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      Рейтинг: +28

      R_a_i_n > Almo91 2 минуты назад

      Лучше быть терпилой? Надо после каждого матча обращаться в эту комиссию. Может тогда и судить будут справедливо.

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