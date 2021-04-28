Bild: «Лейпциг» достиг предварительной договоренности с Маршем. Он сменит Нагельсмана

Стало известно, кто станет новым главным тренером «Лейпцига» после перехода Юлиана Нагельсмана в «Баварию».

По информации Bild, «Лейпциг» возглавит американец Джесс Марш, тренирующий «Зальцбург» – команду системы «РБ».

Стороны уже достигли предварительной договоренности. Отмечается, что изначально Марш не был основным кандидатом «Лейпцига».