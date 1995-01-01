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    Bild: «Лейпциг» достиг предварительной договоренности с Маршем. Он сменит Нагельсмана

    Стало известно, кто станет новым главным тренером «Лейпцига» после перехода Юлиана Нагельсмана в «Баварию».

    По информации Bild, «Лейпциг» возглавит американец Джесс Марш, тренирующий «Зальцбург» – команду системы «РБ».

    Стороны уже достигли предварительной договоренности. Отмечается, что изначально Марш не был основным кандидатом «Лейпцига».

    • Нагельсман начнет тренировать «Баварию» с 1 июля.
    • Сообщалось, что «Бавария» заплатит за тренера до 20 миллионов евро.
    • Нагельсман возглавляет «РБ Лейпциг» с 2019 года.

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    Источник: Bild

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