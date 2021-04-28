Варан – об 1:1 «Челси»: «Два совершенно разных тайма. Они здорово начали, а «Реал» намного лучше провел второй тайм»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан прокомментировал результат матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси» (1:1).

«Мне кажется, матч можно разделить на два совершенно разных тайма. Они здорово начали матч и давили на ворота, что в итоге принесло им успех. Но благодаря точному удару Карима мы вернулись в игру, и второй тайм провели намного лучше.

Мы не могли взломать их оборону нашими передачами. Было непросто справляться с их давлением. Это должно послужить нам уроком. В ответном матче мы должны быть готовы с самого начала.

Бензема часто решает исход таких матчей. Он изменил динамику игры. Мы прекрасно знаем, на что он способен, и он здорово нам помогает. На этой стадии турнира многое будет зависеть от нашего физического и психологического состояния. Нужно выиграть ответную встречу», – сказал Варан.

Зидан ни разу не побеждал Тухеля. Они встречались пять раз.

«Реал» ни разу в истории не побеждал «Челси», проиграв в двух матчах и дважды сыграв вничью.

Ответная игра пройдет 5 мая в Лондоне.

Зидан: «Челси» начал сильно, но «Реал» гораздо лучше провел второй тайм. Результат справедлив»