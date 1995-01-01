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    Варан – об 1:1 «Челси»: «Два совершенно разных тайма. Они здорово начали, а «Реал» намного лучше провел второй тайм»

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан прокомментировал результат матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси» (1:1).

    «Мне кажется, матч можно разделить на два совершенно разных тайма. Они здорово начали матч и давили на ворота, что в итоге принесло им успех. Но благодаря точному удару Карима мы вернулись в игру, и второй тайм провели намного лучше.

    Мы не могли взломать их оборону нашими передачами. Было непросто справляться с их давлением. Это должно послужить нам уроком. В ответном матче мы должны быть готовы с самого начала.

    Бензема часто решает исход таких матчей. Он изменил динамику игры. Мы прекрасно знаем, на что он способен, и он здорово нам помогает. На этой стадии турнира многое будет зависеть от нашего физического и психологического состояния. Нужно выиграть ответную встречу», – сказал Варан.

    • Зидан ни разу не побеждал Тухеля. Они встречались пять раз.
    • «Реал» ни разу в истории не побеждал «Челси», проиграв в двух матчах и дважды сыграв вничью.
    • Ответная игра пройдет 5 мая в Лондоне.

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    Источник: сайт УЕФА

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