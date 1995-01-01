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    Зидан: «Челси» начал сильно, но «Реал» гораздо лучше провел второй тайм. Результат справедлив»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси» (1:1).

    «Мы гораздо лучше провели второй тайм. Играли намного более организованно. Они начали быстро и сильно, но считаю, что в конечном счете результат справедливый.

    Мы хотели применять высокий индивидуальный прессинг, но когда не слишком хорошо получается, то приходится тяжко. После забитого мяча заиграли лучше. Стали лучше контролировать игру. Мы по-прежнему живы и отправляемся на ответную игру с мыслями о победе. В целом, мы довольны сегодняшней игрой.

    Мы знаем, что они хорошо играют на чужой половине поля, у них боевитая команда, они мало пропускают. «Челси» не зря играет в полуфинале», – сказал Зидан.

    • Зидан ни разу не побеждал Тухеля. Они встречались пять раз.
    • «Реал» победил в одном из пяти последних матчей.
    • Ответная игра пройдет 5 мая в Лондоне.

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    Источник: сайт УЕФА

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