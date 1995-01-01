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    Вилков: «Слабохарактерные и бесхребетные судьи до РПЛ не доживают»

    Бывший судья РПЛ Михаил Вилков рассказал о зарплатах судей в чемпионате России.

    – Сколько сейчас за один матч в РПЛ зарабатывает арбитр?

    – 115 тысяч рублей. После уплаты налога за игру получается около 100 тысяч чистыми. В месяц выходит два-три матча. Редко – четыре. Эту сумму вводили еще при Мутко, она была эквивалентна трем тысячам долларов. Более десяти лет гонорар не повышается.

    – Пора?

    – Наверное, пора. При Александре Егорове оплата работы была поднята с 90 до 115 тысяч. Сейчас это тысяча долларов. Плюс у судей ежемесячная зарплата 30 тысяч рублей (с налогами выходит 26 тысяч). Если не выполняешь работу по английскому, у тебя 10 тысяч списывают, не выполняешь определенную работу по тренировкам, еще минус 10 тысяч.

    – У вас списывали?

    – Нет, это нововведение с апреля.

    – Вы теперь на что будете жить?

    – Две руки и две ноги есть, голова на месте. Чем заработать – найдем. Я не только судейством жил, есть доход в Нижнем Новгороде. За каждым арбитром в регионе есть авторитет.

    – Авторитет – в смысле, человек?

    – Имею в виду уважение людей к тебе как к личности, человеку, который судил долгое время в Премьер-лиге. Это большой путь, на самом деле. Слабохарактерные и бесхребетные до нее не доживают.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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