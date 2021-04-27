Вилков: «Слабохарактерные и бесхребетные судьи до РПЛ не доживают»

Бывший судья РПЛ Михаил Вилков рассказал о зарплатах судей в чемпионате России.

– Сколько сейчас за один матч в РПЛ зарабатывает арбитр?

– 115 тысяч рублей. После уплаты налога за игру получается около 100 тысяч чистыми. В месяц выходит два-три матча. Редко – четыре. Эту сумму вводили еще при Мутко, она была эквивалентна трем тысячам долларов. Более десяти лет гонорар не повышается.

– Пора?

– Наверное, пора. При Александре Егорове оплата работы была поднята с 90 до 115 тысяч. Сейчас это тысяча долларов. Плюс у судей ежемесячная зарплата 30 тысяч рублей (с налогами выходит 26 тысяч). Если не выполняешь работу по английскому, у тебя 10 тысяч списывают, не выполняешь определенную работу по тренировкам, еще минус 10 тысяч.

– У вас списывали?

– Нет, это нововведение с апреля.

– Вы теперь на что будете жить?

– Две руки и две ноги есть, голова на месте. Чем заработать – найдем. Я не только судейством жил, есть доход в Нижнем Новгороде. За каждым арбитром в регионе есть авторитет.

– Авторитет – в смысле, человек?

– Имею в виду уважение людей к тебе как к личности, человеку, который судил долгое время в Премьер-лиге. Это большой путь, на самом деле. Слабохарактерные и бесхребетные до нее не доживают.

Вилков – о происхождении квартиры и Range Rover: «Помимо судейства, у меня есть другой источник заработка»

Вилков: «Не судил ни одного матча «Зенита», но они на первом месте. Избавьтесь от представления, что я «зенитовский» судья»

Вилков: «Горжусь всеми матчами «Зенит» – «Спартак», которые судил. Ни за один не стыдно»