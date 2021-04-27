Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вилков: «Слабохарактерные и бесхребетные судьи до РПЛ не доживают»

Вилков: «Слабохарактерные и бесхребетные судьи до РПЛ не доживают»

27 апреля 2021, 19:43
2

Бывший судья РПЛ Михаил Вилков рассказал о зарплатах судей в чемпионате России.

– Сколько сейчас за один матч в РПЛ зарабатывает арбитр?

– 115 тысяч рублей. После уплаты налога за игру получается около 100 тысяч чистыми. В месяц выходит два-три матча. Редко – четыре. Эту сумму вводили еще при Мутко, она была эквивалентна трем тысячам долларов. Более десяти лет гонорар не повышается.

– Пора?

– Наверное, пора. При Александре Егорове оплата работы была поднята с 90 до 115 тысяч. Сейчас это тысяча долларов. Плюс у судей ежемесячная зарплата 30 тысяч рублей (с налогами выходит 26 тысяч). Если не выполняешь работу по английскому, у тебя 10 тысяч списывают, не выполняешь определенную работу по тренировкам, еще минус 10 тысяч.

– У вас списывали?

– Нет, это нововведение с апреля.

– Вы теперь на что будете жить?

– Две руки и две ноги есть, голова на месте. Чем заработать – найдем. Я не только судейством жил, есть доход в Нижнем Новгороде. За каждым арбитром в регионе есть авторитет.

– Авторитет – в смысле, человек?

– Имею в виду уважение людей к тебе как к личности, человеку, который судил долгое время в Премьер-лиге. Это большой путь, на самом деле. Слабохарактерные и бесхребетные до нее не доживают.

Вилков – о происхождении квартиры и Range Rover: «Помимо судейства, у меня есть другой источник заработка»

Вилков: «Не судил ни одного матча «Зенита», но они на первом месте. Избавьтесь от представления, что я «зенитовский» судья»

Вилков: «Горжусь всеми матчами «Зенит» – «Спартак», которые судил. Ни за один не стыдно»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Вилков Михаил
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PahaSpartak
1619546483
Бывшее официальное лицо РПЛ очень точно характеризует ситуацию. А хочется знать, почему не доживают? Бьют их, убивают? Унижают? Что такого творят и кто эти люди, которые творят такое? Ну, которые не дают дожить до РПЛ другим судьям?
Ответить
MaxRnD
1619608944
Может всё-таки честные и принципиальные до РПЛ не доживают, а оставшиеся полностью оправдывают поговорку про говно, которое не тонет ?
Ответить
Главные новости
Пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
23:34
1
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
22:48
5
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
22:07
8
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
22:02
22
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
21:59
1
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
3
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
1
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
10
Все новости
Все новости
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
23:21
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
23:06
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
22:29
3
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
22:01
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
1
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
10
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
20:24
7
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
36
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
2
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
53
Позиция агента Дивеева об удалении игрока в Воронеже
19:21
8
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
4
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
24
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
9
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
16
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
28
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+